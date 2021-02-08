Başkan Şahin pazarcı esnafı ile bir araya geldi
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Başkan Şahin pazarcı esnafı ile bir araya geldi

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, pazarcı esnafını ziyaret ederek esnafı özellikle korona virüs (Covit-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyardı.

Başkan Şahin yeni haftanın ilk mesai gününde ilçede kurulan semt pazarını ziyaret ederek esnaf ile bir araya geldi. Esnaflara işlerini kolaylıklar dileyen Başkan Şahin, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak bu sayede korona virüsle mücadelenin daha rahat olacağını kaydetti.

Esnafın istek ve taleplerini d dinleyen Başkan Şahin, kendisine iletilen konuları not alarak ilgileneceğini ifade etti. (İHA)

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Başkan Şahin pazarcı esnafı ile bir araya geldi
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