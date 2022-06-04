Başarmak için her şeye sahip

Fenerbahçe için yoğun bir sezon olacak. Erken açılacak sezon. Yeni bir hoca. Yeni motivasyon. Yüksek baskı ve beklentiler. Şampiyonlar Ligi ile erken açılacak sezon. Ardından lig başlayacak. 8 sezonluk şampiyonluk hasreti varken en ufak bir yalpalanma anında yine konuşmalar başlayacak.

Jorge Jesus’un hocalığını konuşacak donanımda kişiler miyiz sorusuna yanıt belli. Değiliz… Ama burasının Türkiye olduğunu da her fırsatta göreceğiz, göstereceğiz. Futbol ortamımızın düzeleceği yok. Aklımdaki soru Jesus’un buraya nasıl uyum sağlayacağı. Avantajı, Portekiz’de inişler çıkışlar yaşaması. Portekiz’in dışında Brezilya gibi tartışmaların eksik olmadığı, Suudi Arabistan gibi antrenman temposunun yükselmediği iki ligde de başarı kazanması.

Heyecanlı, motive, agresif bir hoca Jesus. Süper Lig’de başarılı olmak için üç madde önemli ama fazlası da gerekiyor.

Fenerbahçe yönetimi ona ne kadar alan tanıyacak? Taraftarlar sert konuşmalarına ne kadar destek verecek? Oyuncular sistemine ne sürede uyum sağlayacak? Bu soruların yanıtı Jorge Jesus’un Süper Lig macerasının kaderini çizecek.

Kağıt üzerinde çok umut veriyor ama biliyoruz ki Süper Lig asla tahmin edilemeyen sonuçlara gebe.

Başarılar.