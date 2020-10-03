Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
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Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil edecek Başakşehir’in fikstürü belirlendi.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; H Grubu’nda Paris Saint-Germain (Fransa), Manchester United (İngiltere) ve Leipzig (Almanya) ile mücadele edecek Başakşehir, ilk maçını 20 Ekim Salı günü Leipzig ile deplasmanda oynayacak. Turuncu-lacivertliler son karşılaşmasına ise 8 Aralık Salı günü Paris Saint-Germain deplasmanında çıkacak.

İlk iki sırayı alacak takımların Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam edeceği grupta Başakşehir’in maç programı şöyle:

20 Ekim Salı: Leipzig-Başakşehir (TSİ 22.00)

28 Ekim Çarşamba: Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)

4 Kasım Çarşamba: Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)

24 Kasım Salı: Manchester United-Başakşehir (TSİ 23.00)

2 Aralık Çarşamba: Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)

8 Aralık Salı: PSG-Başakşehir (TSİ 23.00)

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