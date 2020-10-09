Bas bas paraları transfere

Hayırlısı ile yaz transfer dönemi ligin 4. haftası birlikte sona erdi. Ne ekonomik kriz ne pandemi ne de federasyonun harcama limiti transfer çılgınlığını durduramadı. Az transfer yaptı denilen takımlar Galatasaray ve Sivasspor bile 7 yeni oyuncu takıma kattı, kiralıktan dönenleri hesaba katarsak ligimiz­de en az her takıma yeni bir 11 eklendi. Fazla transfer yapanlar ise takımlarına ikişer takım daha kattı.

TFF yabancı sınırı yerine trans­fer sınırı getirse futbolumuz sahada ve ekonomide daha başarılı olur. Sezon başladıktan sonra bir ay daha transferin devam etmesi, takım kurgularının hazırlanmasını engelliyor. Avrupa kupalarına ka­tılmak için eleme oynayan takım­larımızın hepsi eleniyor. Ligimizin kalitesi ilk yarının sonlarına kadar vasatı aşamıyor.

Para yok diyerek elindeki oyun­cuların maaşlarını ödemekte sıkıntı çeken Beşiktaş yönetiminin 11 oyuncu transfer etmesini ayak­ta alkışlıyorum. Hocanın ısrarla istemesine karşın bir forvet transfer etmeyip takıma sürekli stoper ve kanat oyuncusu almaları Kartal’ı belki uçuracak fakat santrforsuz Kartal gol sorununu çözemeyecek. Serdar Aziz’i Beşiktaş’a akşam pazarında almaya kalkanların kapı önüne koydukları yerli yabancı stoperlerin ve Serdar’ın kariyerine yeniden bakarak bu işten ne kadar anladıklarını da değerlendirmele­rini bekliyorum. Milli ara ve bay kalmayla 3 hafta kamp yapacak takım sezona yeniden biraz geride başlayacak.

Bol bol transfer haberleri arasın­da kaynayan, Marius Sumudica’nın transferi onaylaması için menajer­lerin kendisine rüşvet teklif ettiği açıklamasının da üzerinde durulma­sı gerekiyor.