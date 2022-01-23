Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 inci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, elektronik ortamda 18.01.2022- 01.02.2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinden Bartın Üniversitesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır.

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Bartın Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
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