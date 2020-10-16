Barış Atay’a saldıranlar hakkında istenen ceza belli oldu!

Millevkili Barış Atay’a saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan bir şüpheli hakkında 3 yıl 10 ay diğer iki şüpheli hakkında 1 buçuk yıl hapis cezası istendi.

Kadıköy’de Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay’a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanan bir şüpheli hakkında, “Kamu görevlisini kasten yaralama” ve “Kamu görevlisine alenen hakaret etmek” suçlarından 3 yıl 10 aya, diğer iki şüpheli hakkında ise, “Kamu görevlisini yaralama” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.