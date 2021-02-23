Barbun için attığı ağdan 5 kiloluk Kırlangıç balığı çıktı
Haberler Gündem

Barbun için attığı ağdan 5 kiloluk Kırlangıç balığı çıktı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde Barbun avına giden balıkçıların ağına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığı görenleri şaşırttı.

Karasu ilçesi Karasu Mahallesinden açık denizlere Barbun avına çıkan denizciler, av esnasında ağlarına takılan 5 kilogramlık Kırlangıç Balığını ve 2 kilogramdan fazla levrek’i görünce şoke oldu. Ağlarında Barbun beklerken 5 kiloluk Kırlangıç balığını gören Karasulu balıkçı Yahya İngenç, bu anı fotoğraflamayı ihmal etmedi. Bu sezonda sık sık ağlara Kırlangıç balığı takıldığını belirten İngenç, “Bu kadar büyüğüne denk gelmemiştik” dedi. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Nüfus artış hızında pandemi etkisi

Nüfus artış hızında pandemi etkisi

500 polisle suç örgütü operasyonu

500 polisle suç örgütü operasyonu

Servis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Servis bekleyen kadın eski sevgilisi tarafından öldürüldü

Barbun için attığı ağdan 5 kiloluk Kırlangıç balığı çıktı
Gündem