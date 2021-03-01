Bankacılık sektörünün kârı düştü
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Bankacılık sektörünün kârı düştü

BDDK verilerine göre; Ocak ayında Türk bankacılık sektörünün toplam karı 4,34 milyar liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam karı ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 45,2 azalarak 7,92 milyar liradan 4,34 milyar liraya geriledi. Bankaların takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Ocak’ta yüzde 4,08 oldu.

Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 5,34 seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu ayda çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 14 olurken, sermaye yeterliliği standart rasyosu yüzde 18 olarak gerçekleşti. (İHA)

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