Bambaşka bir Arap İslam’ı

Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in (Hz. Ali’nin oğlu) kızı Sukeyne, güzel ve zarif bir kadındı…

667 yılında doğan Sukeyne, yaşadığı döneme göre çok ileri derecede, kadın hakları savunucuydu.

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Kaynakların bildirdiğine göre 3. Halife Osman’ın torunu Zeyd, kendisiyle evlenmek istediğinde… Sukeyne:

“Benim üstüme başka evlilik yapmaman…

Cariye edinmemen…

Ve…

Yüzümü açmama izin vermen şartıyla seninle evlenirim” diyecek kadar yürekli bir kadındı…

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İşte bu nedenledir ki siyasal İslamcılar…

Hz. Peygamber’in torununun kızı olan bu muhteşem kadından nefret eder…

Hatta…

Onu aşağılar…

Aleyhinde kötü sözler söylerler…

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Canlarım…

İslamiyet’in yeni ve milyonlarca Sukeyne’ye ihtiyacı olduğu artık…

Müslüman Arap aleminde de kabul görüyor…

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Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan’da artık kadınlar…

Yanlarında bir erkek olmadan da otomobil kullanabiliyorlar…

Kadınlar, helali olmayan erkeklerle el sıkışabiliyorlar…

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Daha yakın zaman öncesinde…

Kadınların giyimlerini denetleyen…

Namaz saatinde açık tutulan dükkan sahiplerine ceza kesen…

Yanan bir kız yurduna itfaiyenin müdahale etmesini ve kızları kurtarmasını:

“Kızların içerde ne durumda olduğunu bilmiyoruz, belki de çıplaktırlar” gerekçesiyle engelleyen…

Ve…

Çok sayıda kızın yanarak ölmesine sebep olan Mutavva isimli “Ahlak Polisi” örgütü neredeyse bitti…

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Kadınlarla erkekler ancak:

Bir separatörün ayırdığı kafelerde bir arada oturabilirken…

Son birkaç yıldır kadınlar ve erkekler aynı kafelerde oturabildikleri gibi…

Kadınların aynı kafelerde…

Seküler kıyafetlerle hizmet etmelerine de izin veriliyor…

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Canlarım…

Yakın zamanda dünya:

Bambaşka bir Arap İslam’ı ile tanışacak…

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Enseyi karartmayın…

Erdoğan hiçbir hal ve şartta Türkiye’yi:

Modern bir toplum olmaktan çıkaramayacak…

Din devleti kuramayacaktır…



Günün sözü



“Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler…”.

Che Guevera

İyi ki TÜİK var

İTO verilerine göre, haziran ayında İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 55,19…

Aylık enflasyon ise yüzde 3,46 oldu…

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Haziran, temmuz ve ağustos ayları, Türkiye ekonomisinde…

Enflasyon oranının mevsimsel nedenlerle:

“En düşük” olduğu aylardır…

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İktidara desteğiyle bilinen İTO bile İstanbul’da aylık enflasyon oranını %3.46 bulmuşsa…

Kış aylarında yaşanacak fiyat artışlarını düşünmek bile istemiyorum…

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Neyse…

İyi ki TÜİK var…

Nasıl olsa bir kolayını bulur…

Haziran enflasyonunu %1 ya da altına düşürmeyi başarırlar…

Alkışlar dostum

Artık, hücum halindeki futbolcunun sadece diz veya omzunun önde olması:

Ofsayt kararı verilmesi için yeterli olmayacak…

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Bu yeni kural ilk olarak:

İtalya ve İsveç’te uygulanacak…

Ve…

Sonuçlarına bağlı olarak dünya genelinde de yaygınlaştırılacak…

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Kararın:

Ofsayt tartışmalarını azaltması…

Futbolu daha izlenebilir hale getirmesi hedefleniyor…

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Değerli dostum LDP Kurucu Genel Başkanı Besim Tibuk:

Uygulamadaki ofsayt kuralının futbolu kısırlaştırdığını…

Gol zevkini öldürdüğünü 30 yıldır söylüyor…

Nihayet aklı başında insanlar…

Tibuk’un 30 yıl önceki çizgine geldiler…

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Alkışlar Beim Tibuk için…

6 bin yıl geride

Podyumların kraliçesi ünlü model Naomi Campbell, 53 yaşında ikinci defa anne oldu.

Campbell, bebeğinin dünyaya geldiğini sosyal medyada duyurdu.

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Buyurun görün…

Günümüz teknolojisi…

Bir kadınının menopoza girme yaşını 53’e kadar çıkardı…

Haliyle…

53 yaşında anne olunabiliyor…

Ancak…

★

Hz. İbrahim’in karısı Sare’nin:

80 yaşında anne olduğunu hatırlatırım…

★

Tıp teknolojisi daha hala:

6 bin yıl öncesindeki gelişimi yakalayamadı(!)…





Günün bilgisi

Dr. Buğra Gökce

@gokcebugra

Bugün İstanbul’da 18.773 taksi vatandaşlarımıza ve misafirlerimize hizmet veriyor.

New York, Londra, Paris, Moskova, Berlin’in içinde olduğu 10 önemli şehre baktık.

Taksi başına düşen kişi sayısı açısından en kötü durumda olan şehir İstanbul.

Mutlaka

Temel, askere gittiğinde hayatında ilk defa helikopter gördü…

Dursun’ a sordu:

“Ula Tursun, bu nedur da?..”.

Dursun, “ben bu işten çok anlarım” der gibi cevap verdi:

“Ula uşağum, bu, bin yaşında bir sinekdur da…”.

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İşte bu…

Dursun tipinde ve karizmasında birini bulup:

Ekonomiyi ona teslim edeceksiniz…

★

Krizi önleyemese bile…

Ona harika bir isim mutlaka bulur…

Şeytanın tuzağı



yüzyılın başına kadar erkek ve kadın giysilerinde:

İlik/düğme sistemi kullanılıyordu…

1890’lı yılların başında, ABD’li mühendis Whitcomb Judson; çizmelerde kullanılmak üzere patentini almış olsa da…

Günümüzdeki fermuara en yakın tasarımı Gideon Sundback geliştirmiştir…

★

Fermuara adını veren firmare…

Latince:

“Sağlama almak…”.

Ya da:

“Kapatmak” anlamına gelir…

★

Peki…

İlk kullanıma girdiği yıllarda…

Hıristiyan din adamlarının…

Fermuarın yasaklanmasını istediğini biliyor musunuz?..

★

Neden?..

“Şeytanın tuzağı” olduğu için…

★

Saçma mı?..

Evet, saçma ama…

Din kaynaklı cehalet ve yobazlık için saçmalık:

“Normal” olandır…

★

Peki nasıl oluyormuş da fermuar, “şeytanın tuzağı” oluyormuş?..

Çabuk soyunmayı…

Ve…

Çabuk giyinmeyi sağladığı için…

★

Öyle ya…

yüzyılın başlarında kadınların elbiselerinde onlarca düğme vardı…

Onları çözmekle uğraşmak yerine…

Fermuarın üç saniyede:

“Cırt” diye kolayca açılması…

Ve…

Aynı süre içinde kolayca kapanması…

Aganigi saganigi kolaylığı idi…

★

Neyse canlarım…

Dünya insanlığının da evrenin de bir numaralı düşmanı:

Din yobazlığı…

İkincisi ise:

Irkçılıktır…