Bakanlığı sona eren Soylu’dan ilk açıklama

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun” açıklamasını yaptı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerine göreve getirilen eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı tebrik etti. Soylu, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ‘Türkiye Yüzyılı Kabinesi’ni tebrik ediyorum. Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun.” (ANKA)