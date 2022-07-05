Bakan Soylu: FETÖ’den 332 bin 884 kişi gözaltına alındı

Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “15 Temmuz 2016 tarihinden 20 Haziran 2022 tarihine kadar sadece bizim kapsamımızda 332 bin 884 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 101 bin kişi tutuklandı ve 104 bin şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerine halen 19 bin 252 FETÖ tutuklusu ve hükümlüsü var” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’na katıldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Kült Hareketler: Bireysel ve Kitlesel Etkileri” başlığı ile düzenlenen sempozyuma Bakan Soylu’nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz Sempozyumu Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Talip Küçükcan da katıldı.

“FETÖ SADECE BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR”

Bakan Soylu şu ana kadar yürütülen FETÖ operasyonları ile ilgili rakamları paylaştı. “FETÖ sadece bir terör örgütü değildir” diyen Soylu, “FETÖ aynı zamanda bir istihbarat örgütüdür. Bunun aklından çıkmaması lazım geldiğini bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Biz de bu istihbarat örgütüne hem terör örgütü hem de istihbarat örgütü anlayışıyla beraber müdahale ediyoruz. Dünyanın her noktasında ve Türkiye’de müdahale ediyoruz. Türkiye topyekün bu konuda büyük bir mücadeleyi ve kararlılığı aynı şekilde sürdürmektedir” dedi.

“332 BİN 884 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI”

Bakan Soylu,”Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 tarihinden 20 Haziran 2022 tarihine kadar sadece bizim kapsamımızda 332 bin 884 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden 101 bin kişi tutuklandı ve 104 bin şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Cezaevlerine halen 19 bin 252 FETÖ tutuklusu ve hükümlüsü var. Yaklaşık 24 bin kişi de firari olarak aranmaktadır. Ankesör soruşturmaları kapsamındaki günümüze kadar 1713 operasyon gerçekleştirdik. Önemi şuradadır. Bu operasyonlar neticesinde 8 bin 812 kişi tutuklandı. 9 bin 83 kişi etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi. Yani tutuklananların dışında yüzde 37’si biz bunu kabul ediyoruz, biz bu işin içindeyiz dedi. Bu sayının toplam sayıya oranı yüzde 37’dir ve bu oran FETÖ/ PDY gibi kripto bir terör örgütü içerisinde oldukça yüksektir. Keza örgütün sözde güvenli ev olarak tabir ettiği örgüt evlerine yönelik olarak toplam 300 operasyon yapıldı. 2 bin 601 kişi tutuklandı. 1545 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Mahrem yapılanmalara yönelik olarak da 3 bin 51 operasyon yapıldı. 19 bin 21 kişi tutuklandı. 27 bin 254 kişiye adli kontrol uygulandı. Firari olan 10 bin 195 kişi de halen aranmaktadır. 2022 yılında altını çizerek söylüyorum. Örgütün sözde güncel yapılanmalarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 175. Yani bir önceki yıla göre operasyon sayımız daha arttı. Gözaltına alınan şahıs sayısı yüzde 139. Tutuklanan sayısı ise yüzde 133 atmıştır. Neticede bu örgütün somut varlığı ciddiyeti, tehlikesi net bir şekilde ortadadır” dedi.

“BU RÖVANŞİST MESAJI ANLIYORUZ”

Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Siyasetin bir kısmı bugün maalesef FETÖ üzerinden illegal alana taşınmaya çalışılmaktadır. Buradan muhalefeti uyarmak istiyorum. Terör örgütlerinin organize suç çetelerinin devlet karşıtı pozisyonlarını muhalefet olmakla, karıştırmakla hata edersiniz. Ve onların illegal imkanlarının tahrikine kapılırsanız yine hata edersiniz. Ama kapılıyorsunuz, hata ediyorsunuz. Onların oyuncağı ve aparatı olursanız hata edersiniz. Onların oyuncağı ve onların aracı ve aparatı oluyorsunuz ve hata ediyorsunuz. Siyaset terörle ve siyaset kanun dışılıkla kucaklaşmaz. HDP’liler PKK’lılara kucaklaşıyordu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz Darbe Girişimi davasında tahliye olan, dikkat edin, beraat değil. Tahliye olan ailesi de ben de laflar açık. FETÖ yanlısı açıklamalarına devam eden askeri lise öğrencileriyle kucaklaşmaya devam ediyor. Yine dikkat edin genel merkezdeki odasında kucaklaşmıyor. 15 Temmuz’da FETÖ’nün bombaladığı Gazi meclisteki odasında kucaklaşmayı gerçekleştiriyor. Biz bu rövanşist mesajı anlıyoruz. Ama Kılıçdaroğlu sen değil feriştahın gelse o bir rövanşist mesajı sana yedirmeyi biz biliriz.”

Bakan Soylu’ya programda hediye takdim edildi. (DHA)