Bakan Selçuk: 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “10’u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacı daha geri ödeme listemize aldık” dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 10’u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından geri ödeme listesine alınan 87 ilaçtan 74’ünün yerli üretim olduğunu kaydeden Selçuk, geri ödeme listesine eklenen 87 ilaç ile ödenen ilaç sayısının 9 bin 20’ye ulaşacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini ve bu doğrultuda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısına her geçen gün ilave yaptıklarını işaret ederek, ilaçların SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edilebileceğini belirtti. (DHA)