Bakan Koca’dan salgınla mücadele açıklaması
Haberler Gündem

Bakan Koca’dan salgınla mücadele açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın karşısında ayakta kalan ender sağlık sistemlerinden birisine sahip olmakla, küresel tedavi protokollerine ek özgün tedavi seçenekleri geliştirerek daha az kayıp verme başarısıyla, güçlü bilgi ve takip sistemlerimizle, yüzde 99’luk vaka ve temaslı takibi başarısıyla, salgının yıkıcı etkilerine karşı üstünlüğünü koruyabilen güçlü bir mücadele performansı ortaya koyduk” açıklamasını yaptı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kripto para açıklaması

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Evlenmek istediği kızı vermediler… Kızın dedesini de kendisini de vurdu

Bakan Koca’dan salgınla mücadele açıklaması
Gündem