Bakan Koca: Salgınla mücadelede devletimiz ulusal çıkarlarını da korumakta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır” dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır” dedi.