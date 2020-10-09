Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza: 2 yaralı
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Bakan Karaismailoğlu’nun konvoyunda kaza: 2 yaralı

Mardin’de temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konvoyunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Mardin’deki temasları kapsamında Dargeçit ilçesine giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konvoyunda bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü Destek Şube Müdürü Çetin Aslan’ın 34 HA 0671 plakalı makam aracı, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada Aslan ile şoförü yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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