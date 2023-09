Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Hep söylediğimiz gibi ekonomide birinci önceliğimiz tüm ve vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun(TİSK) Ataşehir’de düzenlediği ‘Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşat Arat, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol ve sektör temsilcileri ile TİSK üyeleri katıldı.

“ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Bakan Vedat Işıkhan program için salona girişte gazetecilerin emeklilere Ekim ayında bir müjde gelir mi sorusuna, “çalışmalarımız devam ediyor” diye karşılık verdi. Daha sonra bakan program için salona geçti.

“AMACIMIZ TÜM BİREYLERİN MUTLU OLDUĞU MÜREFFEH BİR TOPLUMU OLUŞTURMAKTIR”

Programda konuşma yapan Bakan Vedat Işıkhan, “İşverenlerimizin yolunu açmak için yani yatırım ortamını iyileştirmek ve piyasa dinamiklerini güçlendirmek için çok önemli tedbirler alıyoruz. Bu amaçla hükümetlerimiz döneminde yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulunu kurduk ve bu kurulun da etkin bir şekilde çalışması yönünde çalışmalarını ve toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. İşverenlerimizin yatırım yaparak daha fazla çalışan, istihdam etmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz. Başta İŞKUR ve SGK aracılığıyla istihdamı artırmak amacıyla işverenlerimize çeşitli teşvikler ve destekler veriyoruz. Ve vermeye de devam edeceğiz. 2003’ten bu yana yatırımları geliştirmek ve yeni iş ortamları oluşturmak için yine işverenlerimize en kapsamlı ve en yüksek tutarlı teşvikleri sağlamaya da devam ediyoruz. Amacımız tüm bireylerin mutlu olduğu müreffeh bir toplumu oluşturmaktır. Bunun en önemli hedefi ise herkese iş ve aş fırsatı verebilmektir. Hamdolsun 3 Kasım 2002’den yani milletimizin kendi mukadderatına bizzat sahip çıkmaya karar verdiği tarihten bu yana çok şey yaptık ve milletimiz bunu her seçimde takdir etti. Şimdi bize düşen bu takdirin, bu güvenin hakkını vermek ve ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlamaktır. Şunu ifade etmek isterim. Her şeyden önce işsizlikle mücadele istihdamı artırma ve yatırım ortamını iyileştirme, işverenlerimize destek, temel stratejik hedefimiz arasında olmaya devam edecektir. Malumunuz yatırım, üretim, istihdam ve cari yoluyla kalkınma vizyonu Türkiye yüzyılının parolası haline gelmiş durumda. Bizler de bu anlayışa dayanarak bu parola doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz” dedi.

“SÜRECİN BAŞARILI BİR ŞEKİLDE SONUÇLANMASI İÇİN SOSYAL DİYALOG, KİLİT BİR KAVRAMDIR”

Bakan Işıkhan 2024 yılı asgari ücretin belirlenmesi için diyalogun önemine vurgu yaparak, “Bildiğiniz gibi son dönemlerde atılan adımlarla enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık her geçen gün daha iyi bir şekilde görebilmekteyiz. En son sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı başkanımın da ifade ettiği orta vadeli program ise ekonomimizin yol haritasını net bir şekilde ortaya koymuştur. Hep söylediğimiz gibi ekonomide birinci önceliğimiz tüm ve vatandaşlarımızın refahını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle, gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlar ile istişare içinde olacağız. Ve bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye gayret edeceğiz. Sonuç olarak aralık ayında başlayacak olan 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret artışıyla ilgili çalışmaları sizlerle ve işçi sendikalarımızla istişare halinde sürdüreceğiz. Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması için sosyal diyalog, kilit bir kavramdır. Birlikte çalışarak iş dünyamızı güçlendirebilir, işçilerimizin yüzünü güldürebilir ve ülkemizin ekonomi kalkınmasına katkı sağlayabiliriz. Ben bakan olarak hem işçinin hem de işverenin bakanıyım. Haklarımızın ve sorunlarınızın takipçisiyim diye konuştu. TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, bakan Vedat Işıkhan’a tablo hediye etmesinin ardından program basına kapalı şekilde devam etti.

(DHA)