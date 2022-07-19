Bahçeli “eğer” dediyse…

Kafa dinlemek maksadıyla yazılara ara verdiğimizde, haberden, köşe yazılarından, siyasi kulislerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışırım. Yoğunlaşmam… Gündemden tamamen kopmamak için olup bitenleri göz ucu ile takip ederim. Çünkü, başka türlü olmuyor!..

Döner dönmez Angaraya kendimizi yine aynı telaşenin içinde bulduk. O, onu niye dedi?.. Bu, buna neden böyle söyledi?.. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları ve tabii ki tahminleri… Altılı masa üzerinde söylentiler… Saraydaki iç kapışmalar… Anketler… Ve erken seçim tartışmaları; “İktidar Eylül’de Meclis’i olağanüstü toplayıp erken seçim kararı alacak”…

Sözü nereye bağlamaya çalıştığıma gelince;

Bayram kutlaması için konuştuğum bir siyasetçi dostum, lafı evirdi çevirdi yine uzun bir siyaset değerlendirmesi muhabbetine getirdi. Bayram günü olmasına rağmen kısa kesmek mümkün olmadı. Vee, kafa bulur gibi dedi ki; “Devlet Bahçeli, Meclis kapanmadan önce partisinin son grup toplantısında yaptığı konuşmada ‘eğer’ dedi. Hepiniz uzun atladınız.” Ne var bunda diye sordum. Dostum, Bahçeli’nin ısrarla “seçim 2023 Haziran’da yapılacak” söylemlerini hatırlatarak, MHP Genel Başkanı’nın ilk defa bunun önüne “eğer”i koyduğunu ve bunun üzerinden gün saymaya devam ettiğini kaydederek uzunca kallavi bir yorum attırdı…

Sıktım dişlerimi… İlkelerimden ödün vermedim. Sürekli, “gir internete bak o cümlelere” şeklinde içimden gelen amansız dürtüklemelere sabırla dayandım. Taa yazıya başladığım bugüne dek amansız mücadeleyi ben kazandım!.. İşte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, tecrübeli siyasetçi dostumun kalbine şüphe düşüren o sözleri;

“Cumhur İttifakı’nın iktidar yürüyüşünü durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Zillet ittifakının sabıkalı ve sivri ortakları fazla heyecan yapmasınlar, boş hayallere kapılmasınlar, zira havlu atıp nal toplayacakları, mağlup ve mahcup hale düşecekleri günler yakındır, eğer seçim 18 Haziran 2023’te yapılırsa bugünden itibaren de 356 gün kalmıştır.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık 4 yıllık zaman dilimi, kimin millet ve vatan sevdalısı, kimin işbirlikçi ve Türkiye karşıtı olduğunu iyice tescillemiştir.”

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Yanlış anlaşılmalara yol açmamak için Devlet Bahçeli’nin “eğer”li değerlendirmesinin önündeki ve arkasındaki ilgili cümleleri tümüyle alıntıladım. Doğruymuş!.. Devlet Bahçeli, ısrarlı olduğu Haziran 2023 seçim tarihinin önüne bu sefer “eğer” koymuş. Siyasetin gelişmelerindeki son ayak izlerine bakarsak, ben de Bahçeli’den sürpriz bekleyenlere- az da olsa- hak vermeye başladım. Ancak yine de derim ki; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin beyaz camda yazılanları dikkatle okurken seçim tarihini “eğer”lemesinden kesin bir yorum çıkartmak çok güç. Seçim erken bir tarihe mi çekilir yoksa Haziran 2023’ü de mi aşırtılır?.. Tartışma, istediğin yöne çek al, uzatabildiğin kadar da uzat cinsinden… Bahçeli’nin arka odasından Tayyip Erdoğan’a küçük bir tiyo da verilmiş olabilir…

Saray danışmanlarına, Kocayayla’yı unutmamalarını tavsiye ederim!..

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Bayram tatilinde uzun araç kuyrukları, en pahalısından çakılı otel haberleri yapılırken, Türkiye’nin gerçek acı fotoğrafı ile ilgili somut veriler “Vatandaş borç batağında…” başlığı ile CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi. Gürer’in çarpıcı açıklamasından bazı satırlara yer verelim. Bayram mıymış yoksa seyran mıymış, kararı siz verin;

-Sadece bu yılın ilk 5 ayında 512 bin 534 kişi bireysel kredi borcunu, 402 bin 514 kişi de kredi kartı borcunu üç ay olan temerrüt süresinin sonunda da ödeyemediği için bankalar tarafından yasal takibe alınarak icraya verildi.

-Vatandaşın son 2 ayda bankalara olan borcunun 125 bin lira daha arttığını, icra takibindeki borç miktarının ise 28,2 milyar liraya ulaştığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Gürer, bu yılın ilk 5 ayında kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısının ise yüzde 112 artığına dikkat çekti. Yasal takipteki borçlu sayısına bu yıl 1 milyon 698 bin kişi daha eklendiğini anlatan Gürer, 5 yıldır bankalara olan borçlarını ödeyemediği için takipte olan yurttaşların sayısının ise 4 milyon 148 bine yükseldiğine dikkat çekti.

-Borcunu ödeyemeyen vatandaşın icra takibindeki borç miktarı 28,2 milyar liraya çıktı. Vatandaşların bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan tahsili gecikmiş borçlar da dahil olmak üzere toplam borcunun 1 trilyon 300 milyar lira düzeyinde.

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-Bankalara ve diğer finansman kuruluşlarına borcu bulunan birey sayısı son bir yılda 1 milyon 757 bin kişi artarak Mayıs’ta 36 milyon 172 bin kişiye çıktı.

-Son bir yılda yasal takibe alınan borçlu sayısının 698 bin 706 arttığını belirten Gürer, 5 yıldır borçlarını ödeyemediği için takipte olanların sayısının ise 4 milyon 148 bine çıktığını ifade etti.

-Yılbaşından Temmuz’un ilk yarısına kadar icra ve iflas dairelerine 4 milyon 892 bin yeni dosya geldiğini aktaran Gürer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 oranında arttığını, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise son bir yılda 1 milyon 416 bin adet artarak 14 Temmuz itibariyle 23 milyon 875 bine çıktını belirtti.

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.