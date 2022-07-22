Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler. (İHA)

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Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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