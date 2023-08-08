Aynı tas aynı hamam

YENİ Başkan Ahmet İbanoğlu’nun MHK’si maalesef sezona geçen sezonki yıpranmış, tükenmiş, futbol kamuoyunda başarısız kabul edilmiş hakem kadrosu ile başlıyor. Devre arasında klasman yapıp kadroları yenilenecekmiş! MHK klasmanları sezon başında yapsa, çıkardıkları hakemleri ortalık alevlenmeden maçlara verseler, tecrübe kazandırsalar, tanıtsalar, ligin ikinci yarısında ortalık karışınca her türlü maçlara verebilecekleri yeni başarılı hakemleri elde etmiş olmazlar mıydı?

Geçen yıl her kesimin şikayetçi olduğu hakem kadrosu ile lige başlamak, o hakemlerle yine şampiyonu ve küme düşen takımları belirlemek olacak MHK’nin yaptığı. “Biz yeni göreve geldik, hakemleri tanımıyoruz” diyorlarsa o koltuğa dünya dışından mı geldiler? Oysa ne hakemler var alt liglerde. Adamcılık yüzünden üst lige çıkamamış gencecik, zıpkın gibi çıkıp maç yönetmeyi bekleyen Ozan Ergün, Agah Kaan Kuloğlu, Göktuğ Hazar Erol, Mehmet Türkmen, Erol Emek, Özgür Tolga Özcan gibi hakları yenmiş nice pırlanta gibi hakemler var MHK’nin hemen gözlerinin önünde. Ama onları görecek, değerlendirebilecek aslan yürekli MHK Başkanı ve üyeleri nerede acaba?

MHK, ‘Elimiz kolumuz bağlı, yarım devre bakalım, düşürmek istediğimiz hakemlere ona göre gözlemci gönderip düşük not verdirip düşürelim’ mi diyor acaba? Sayın İbanoğlu da iyi bilir ki, devre arasında yapılan hakem klasmanları hakemlere hiçbir zaman iyi gelmemiştir.

Ayrıca MHK’nin bu sezon VAR kadrosuna terfi ettirdiği (!) Süper Lig’de doğru dürüst maç verilemeyen hakemlere VAR’da görev vermek demek ateşle oynamaktır. Şunu da buraya not düşmeden geçmeyeyim: Avrupa’nın hiçbir önemli futbol ülkesinde bizdeki kadar yetenekleri tartışılan, tapon hakemlerle doldurulan başka bir VAR kadrosu yoktur.