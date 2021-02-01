Aykut Kocaman, Başakşehir’e imzayı attı

Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 2.5 yılık sözleşme imzaladı. Kocaman’ın Türkiye’nin en değerli teknik adamlarından biri olduğunu belirten Başkan Göksel Gümüşdağ, “Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına Aykut Kocaman’ı getirdi. Turuncu-lacivertli ekip, Kocaman ile bugün 2.5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Aykut Kocaman’ın Türkiye’nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirterek, “Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir ailesine çok katkısı olacağına inanıyorum. Hem futbolculuk hem de teknik direktörlük döneminde kupa kazanmaya alışkın, başarı odaklı bir teknik adam. Kurulduğu günden bu yana bilimsel çalışmalara önem veren İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile, yapay zeka ve teknolojiyi futbolla buluşturan Avrupa’daki sayılı teknik direktörlerden biri olan Aykut Kocaman’ın buluşmasının Türk futboluna değer katacağı düşüncesindeyim. Ligdeki sıralamamız ve takımımızdaki sakatlıklar nedeniyle zor bir dönemde görevi devraldı. Şu anda kadromuzda yer alan 10 futbolcunun sakatlıkları devam ediyor. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkarak kulübümüzü hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bu hedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman’a bir kez daha ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)