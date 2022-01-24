Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan Mersin’de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Pekcan’ın ölüm haberini Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Dervişoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” sözlerini kullandı.