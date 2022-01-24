Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Haberler Magazin

Ayberk Pekcan hayatını kaybetti

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Ayberk Pekcan Mersin’de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı dizileriyle tanınan ve son olarak da Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan 51 yaşındaki oyuncu Ayberk Pekcan (51) hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu.

Pekcan’ın ölüm haberini Mersin Sanayicileri Ve İş Adamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Dervişoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Canım, ciğerim, dostum, arkadaşım, ağabeyim; Türk sinemasının emektarı Ayberk Pekcan’ı kaybettik. Mekanı cennet olsun” sözlerini kullandı.

Magazin
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber

Ece Erken dehşet anlarını izledi: ‘Yere çöktü ve sadece…’

Ece Erken dehşet anlarını izledi: ‘Yere çöktü ve sadece…’

Eşi silahlı saldırıda öldürülmüştü: Ece Erken’den ilk paylaşım

Eşi silahlı saldırıda öldürülmüştü: Ece Erken’den ilk paylaşım

Ayberk Pekcan hayatını kaybetti
Magazin