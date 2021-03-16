Avrupa İlaç Ajansı’ndan ‘AstraZeneca’ açıklaması

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu belirterek, “Aşı ile kan pıhtılaşması arasında bağlantı olup olmadığı araştırılıyor” dedi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından üretilen korona virüs aşısının, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle bazı ülkelerde kullanımının durdurulması Avrupa İlaç Ajansı’nı harekete geçirdi. Aşıyı mercek altına alan EMA’nın Başkanı Emer Cooke, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Uzmanlardan aşı ile kan pıhtılaşması arasında bir bağlantı olup olmadığını araştırmalarını istedik. Aşının yan etkiye neden olduğuna dair bir kanıt yok. Aşısının faydalarının yan etki risklerinden ağır bastığına halen kesin olarak inanıyoruz” diyerek aşıyı savundu.

Aşı ile ilgili nihai sonuç Perşembe günü açıklanacak

Cooke, EMA’nın durumu çok ciddiye aldığını ve yan etkiyi değerlendirdiğini belirterek olası etkilerine yönelik, “Soruşturma devam ediyor. Sonuçlar, bu Perşembe günü olağanüstü düzenlenen bir toplantıda açıklanacak” bilgisini paylaştı. Herhangi bir bilimsel incelemenin sonucunu vermediğini vurgulayan Cooke, “Süreçteki adımları açıklamak için buradayım. Bu incelemeyi AB vatandaşlarından gördüğümüz endişeler ışığında yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Beklenmedik bir durum değil”

Yan etkilerin veya hastalıkların beklenmedik bir durum olmadığını söyleyen Cooke, “Milyonlarca kişiyi aşıladığınızda, aşılamadan sonra meydana gelen bazı ciddi hastalıkların olması beklenebilir. Bizim işimiz bu hastalıkları hızlı bir şekilde araştırmak ve bunun aşının gerçek bir yan etkisi mi, yoksa tesadüf mü olduğunu anlamaktır” dedi.

Öte yandan Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg, İspanya ve İsveç’in de aralarında bulunduğu 22 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu. İngiltere ise aşıyı kullanmaya devam ediyor. (İHA)