Avrasya Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde farklı alanlara 14 öğretim görevlisi alacak alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Avrasya Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adaylar 9 Mart tarihine kadar şahsen veya posta ile başvurularını gerçekleştirebilecek.

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