Atila Sertel: Uzman çavuşlara kadro güvencesi verilsin

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, uzman erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesi için verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisinin TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesine tepki gösterdi. Sertel, “Uzman erbaşların her geçen gün büyüyen sorunlarına ne yazık ki bu Meclis kalıcı bir çözüm bulamadı. Uzman çavuşlara kadro mutlaka verilmelidir” dedi.

Kanun teklifi ile ilgili TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Atila Sertel, yurt içinde ve yurt dışında kahramanca görev yapan uzman çavuşların kadro ve özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Sertel, şunları söyledi:

“2019 yılında verdiğim kanun teklifi ile uzman çavuşlarımızın sivil memurluktan emekli edilerek uğramış oldukları mağduriyetin ve adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi için özlük haklarının iadesiyle ilgili hakkı istemiştim. Türkiye’de 200 binin üzerinde uzman çavuş var, 150 bin kadar uzman erbaş ise emekli. Uzman erbaşlar, yurt içinde, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, Libya’da subay, astsubay ve askerlerle birlikte ön saflarda savaş veriyorlar, mücadele ediyorlar. Ülkemizin her köşesinde kahramanca görev yapan uzman erbaşların sivil memurluktan emekli olmalarına ilişkin mağduriyetleri 2021 yılında kısmen düzeltildi. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yaş sınırı 55’e çekilerek bu sorun nispi olarak, nispeten giderildi ama uzman erbaşların her geçen gün büyüyen sorunlarına ne yazık ki bu Meclis kalıcı bir çözüm bulamadı.”

“KADRO GÜVENCELERİ YOK”

Uzman çavuşların en önemli taleplerinin kadro olduğunu hatırlatan Atila Sertel, 600 bine yakın sözleşmeli memura kadro verilmesinin gündemde olduğu bu süreçte, uzman erbaşlara da mutlaka kadro verilmesi gerektiğini söyledi. CHP’li Sertel şöyle konuştu:

“Uzman çavuşlara kadro mutlaka verilmelidir. Çünkü 3269 sayılı Kanun’un 12’nci maddesinde dünyada eşine rastlanmayan hüküm var, o hüküm de şudur; amir, kendisinden istifade edilemediği anlaşılan personelin sözleşme feshini yapabiliyor. Uzman çavuşların hizmetleri ve kaderleri ne yazık ki amirlerinin iki dudağı arasında ve geçtiğimiz günlerde 56 uzman erbaş Libya’da görevlendirilmek üzere eğitildiler, Libya’ya gittiler fakat CİMER’e şikayet ettikleri gerekçesiyle komutan tarafından verilen rapor üzerine 56 uzman erbaşın sözleşmesi feshedildi ve bu sorun ne yazık ki o gençlerin, o arkadaşların işsizliğiyle sonuçlandı. Sağlık yönetmeliği yok. Çok basit hastalıklardan dolayı 90 gün rapor hakkı geçtiği için nice vatan evladı bu görevden uzaklaştırıldı.”

“ÇOCUĞUNA KARACİĞERİNDEN PARÇA VERDİ, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ”

Uzman çavuş olan bir babanın hasta olan çocuğuna karaciğerinden bir parça verdiği için sözleşmesinin feshedildiğini anlatan Atila Sertel, şunları söyledi:

“Hasta olan çocuğuna bir parça karaciğerinden veren uzman erbaşın sözleşmesi feshediliyor. Kanser olan uzman erbaş, tedavi edilmesi yerine sözleşmesi feshediliyor. Çeşitli hastalıklarından dolayı 90 günü geçen bir sürede rapor kullanan uzman erbaşların sözleşmeleri feshediliyor. Tam bir köle düzeni gibi. Bu sorunun çözülmesini yüce Meclis’ten rica ediyorum. Bu kanun teklifini biz getirdik, fakat daha iyisini AK Parti ve MHP ortaklaşa getirsinler. Biz, uzman erbaşların sorununun çözümü için bu sorunu çözmeye hazırız.”

