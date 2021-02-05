Atatürkçüler olmasa memleketi ne kadar güzel idare edecekler ama her yerden çıkıyorlar kardeşim…

Süleyman Soylu bir TV kanalında dedi ki:

“FETÖ mü yaptı 15 Temmuz’u Candaş Bey, 15 Temmuz’u FETÖ yapmadı, bizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz, bu kadar basit…”.

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Bunu ben söyleseydim var ya…

Sabahın köründe gelir alırlardı evden…



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Daha sonra düzeltme yapmış Soylu…

“15 Temmuz’u FETÖ tek başına yapmadı” demek istemiş…

Ama…

Kimlerin FETÖ’ye yardım ettiğini söylememiş?..

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“ABD yardım etti” diyemezdi…

Çünkü…

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın…

ABD’nin ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile…

Dostça ve uzlaşmacı bir görüşme yapıyordu…

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Yani…

Dostumuz, müttefikimiz (Gerçi onlar “sözde” diyor ama olsun) ABD, FETÖ’ye üye olmamakla birlikte, yardım ve yataklık etmiş olamaz…

Hayır yani…

Ettiğini bilsek…

Çekeriz bir “eyyyytttt!..”.

Kodu mu oturturuz…

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AB de yoktur işin içinde…

Olsaydı…

Soylu kesin söylerdi…

Bunlar hiç kimseden korkmazlar canlarım…

O kadar yiğittirler yani…

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Geriye kim kalıyor?

Atatürkçü generaller kalıyor…

İşte bakın onlar FETÖ’ye yardım etmiş olabilirler…

Hatta…

Kesin onlar yapmıştır…

Soylu Bakan nezaketinden açıklamıyordur…

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Ah bu Atatürkçüler ahh…

Olmasalar…

Memleketi ne kadar güzel idare edecekler ama…

Her yerden çıkıyorlar kardeşim…



ATATÜRK GİBİ OLMAK, OLABİLMEK…

Atatürk halkına her zaman doğruyu söylemiş…

Kendisinden sonra gelecek olan siyasi liderlere de şu tavsiyede bulunmuştu:

“Milletin başkanı olan kişinin halka doğruyu söylemesi ve halkını aldatmaması, halkını genel durumdan haberdar etmesi son derece önemlidir…”.

(Adnan Nur Baykal. Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları.)

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İyi ki bugünleri görmedi Atatürk…

İyi ki…

Çikolata kutularıyla tahsilat yapan…

Kur’an sureleriyle alay eden…

Ama…

Camii çıkışlarında pek bi Müslüman görünenlerin…

Önce bakan…

Sonra da büyükelçi yapıldıklarını görmedi…

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Öyle çok üzülürdü ki…

Kıyamazdım…

BU AKP’Lİ POLİTİKACILAR ÇOK KOMİKLER YA…

Kardeşimiz “bi şey bakanı” ama…

İnanın ne bakanı olduğunu bilmiyorum…

Tek bildiğim bakan olduğu…

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Neyse…

Adı pek güzel…

Ama…

Soyadı kurbağa ötüşüne benzeyen bu kardeşim demiş ki:

“Cumhuriyet tarihinin en öğrenci dostu hükümetleri, Ak Parti hükümetleridir…”…

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Bi güldüm bi güldüm…

Anlatamam…

Bu AKP’li politikacılar çok komikler ya…

NEREDESİN EY DEVLET İNSANI?

Memleketin Cumhurbaşkanı…

Memleketin İçişleri Bakanı “terörist bunlar” diyor…

Haliyle polis yakalıyor hepsini…

Atıyor nezarete…

Götürüyor Savcı Bey’e…

Savcı Bey de gönderiyor Hâkim Bey’e…

Aaaaa…

O da ne?..

Bütün teröristler serbest…

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Yok kardeşim olmaz bu böyle…

Olağanüstü durum var…

Var ama…

Değerli büyüklerimizi dinleyen yok…

Yeni bir savcı ve yargıç bulun hemen de…

Tutuklayın şu teröristleri…

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Kara mizah gibi di mi?..

Evet…

Tam bir kara mizah…

Ülkenin en güzel gençlerine “terörist” yaftası yapıştıranlar…

Bakalım kamuoyu önünde…

O gençlerden özür dileyecekler mi?..

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Neredesin ey Devlet insanı?

Neredesin?..

Merhum Özal onun için midir nedir?..

Konu açıldığında:

“Ben öncelikle teknokratım” der ve devam ederdi, “politikacı değilim…”.

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Politika, demokrasinin ahlâkıdır…

Politikacı ahlâklı olmayınca…

Politika da ahlâklı olmuyor…

Politika ahlâklı olmayınca…

Demokrasinin ahlâkı olur mu?..

EGEMEN KADAR UYANIK VE KURNAZ OLAMAM KABUL AMA…

Egemen Bağış’ın, Sosyal Medya Danışmanından “uyarı” gibi iki mail geldi…

Şöyle diyor:

“Aşağılık FETÖ hainlerinin iftiraları ile amel edip, insafsızca günah almak yerine keşke biraz araştırmayı deneseydiniz.”

“Lütfen ruhunu aşağılık akla satmış, gözü dönmüş vatan hainlerinin oyununa gelip, onların ekmeğine yağ sürmeyin.”.

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Salağın tekiyim ya…

Kolayca kandırılıyorum…

Ve…

Bu kadar salak olunca…

FETÖ’cülerin ekmeğine yağ sürüyorum…

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Kardeş…

Egemen kadar uyanık ve kurnaz olamam kabul ama…

Salak da değilim hani…

HÂKİM AMCALARI YAPAR Bİ KIYAK…

Yüksek Seçim Kurulu, seçime girebilecekler listesini yayınladı…

İnanmayacaksınız belki ama…

YSK’ya göre…

DEVA ve Gelecek Partisi seçime giremiyor…

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Vallahi şaka yapmıyorum…

Billahi şaka yapmıyorum…

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Efendim…

Tabii ki Sarıgül (SAP) ile İnce Partiler (İP) de seçime katılamıyorlar ama…

Seçim günü hele bi belli olsun…

Hâkim amcaları yaparlar bi kıyak…