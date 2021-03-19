AstraZeneca aşısı uygulanan hemşire hayatını kaybetti

Gürcistan’ın Ahıska kentinde, Oxford Üniversitesi-AstraZeneca şirketinin ortaklaşa ürettiği korona virüs aşısı uygulandıktan sonra komaya giren hemşire hayatını kaybetti.

Oxford Üniversitesi ile İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca’nın birlikte ürettiği korona virüs aşısının güvenliğine yönelik endişeler devam ederken, Gürcistan’dan aşıyla ilgili kötü haber geldi. Ahıska kentinde bulunan bir klinikte çalışan 27 yaşındaki hemşire Megi Bakradze’nin AstraZeneca aşısı uygulandıktan bir süre sonra anafilaksi geçirerek komaya girdiği, daha sonra ambulansla götürüldüğü başkent Tiflis’teki Birinci Üniversite Kliniğinde gördüğü tedavilerin ardından bugün yerel saatle 12.00’de hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gürcistan Parlamentosu Başkanı Arçil Talakvadze, genç bir sağlıkçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Genç bir hemşire olan Megi Bakradze’nin ölümü beni çok üzdü. Halkın salgınla savaşması için örnek teşkil eden profesyonel, kendini işine adamış genç bir hemşireyi kaybetmemiz çok üzücü” dedi. “Ne yazık ki doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı” diyen Talakvadze, “Gürcistan Parlamentosu adına, hayatını kaybeden genç doktorun ailesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)