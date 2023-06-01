Aşk kaslarınız ne kadar güçlü?

Vajina girişi; aşk kasları olarak adlandırılan Kegel kasları tarafından kontrol edilir. Bu kasların güçsüz olması cinsel sorunlara neden olabilir.

Doğumdan sonraki gevşeme düzelir mi?

SORU:

30 yaşındayım, 4 yıldır evliyim. İki doğum yaptım, ikincisi çok zor oldu. Doğumdan sonra gevşeme oldu. Doğum öncesi çok zor tatmin oluyordum, şimdi hiç olamıyorum. Bunun bir çaresi var mı? H.C./ Adana

CEVAP:

Vajina bir balon gibidir, dar bir girişi içeriye doğru genişleyen bir yapısı vardır. Vajina girişi aşk kaslarıyla kontrol edilir. Tuvalet denetimini de sağlayan bu kaslar hem iç üreme organlarını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur. Bu kasların güçlü ve esnek olması cinsel hazzı artırır, çocuğun vajinaya zarar vermeden kolay­lıkla doğmasını, doğumdan sonra kolay­lıkla toparlanmayı ve iç genital organların bir arada durmasını sağlar. Aşk kaslarının zayıf ve güçsüz olması, idrar kaçırma, cinsel ilişkiden haz alamama ve orgazm bozukluklarına neden olurken zor ve tek­rarlayan doğumlar da vajinal sarkmalara neden olur. Aşk kaslarını güçlendirmenin en kolay yolu pilates egzersizleri ve idrar yaparken tutup, bırakmaktır. Sizin duru­munuzda vajina estetiği yapan bir kadın doğum uzmanıyla görüşerek ameliyat olabilir ve aşk kasları güçlendirilerek arzu ettiğiniz cinsel hazzı yaşayabilirsiniz.

Vajinal hissizliğin bir çözüm yolu var mı?

SORU:

43 yaşında 23 yıllık evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli cinsel ilişkiden haz almadım ve orgazm olmadım. Sanki vajinam uyuşmuş gibi geliyor. Bu bir hastalık mı, bu yaştan sonra bir çaresi var mı? N.B./ Bolu

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozuk­lukları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle organik psikolojik ayrımını doğru yapıp nedenlerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameli­yatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve orgazm bozukluklarına ne­den olabilir. Psikolojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme vardır. Sizin durumu­nuzda baştan beri hissetmeme durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünüyor. Bu neden­le önce bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste gitmeniz uygun olur.