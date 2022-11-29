Aşk kasları ne işe yarar?

Vajina girişinin etrafındaki çok güçlü kaslara, vajina kasları, aşk kasları ya da PC kaslar denir. Bu kaslar idrar tutmaya, cinsel birleşmeye, orgazma, bağırsak hareketlerine ve doğuma yardımcı olur…

Bu durumda orgazm olmak kolaylaşır mı?

SORU:

Bende doğum sonrası vajinal genişleme oldu. Doktorum bir fizyoterapiste yönlendirdi. Onunla yaptığımız çalışmalar sırasında cinsel yönden de uyarıldığımı hissettim. Bu kasların böyle bir etkisi de var mı, orgazmı kolaylaştırır mı? K.V./ İstanbul

CEVAP:

Vajina bir balon gibidir, dar bir girişi içeriye doğru genişleyen bir yapısı vardır. Vajina girişi ‘aşk kasları’, ‘PC kası’ ya da ‘Kegel kasları’ da denilen kas grubu tarafından kontrol edilir. Tuvalet denetimini de sağ­layan bu kaslar hem iç üreme organlarını bir arada tutar, hem de cinsel hazdan sorumludur. Aşk kaslarının zayıf ve güçsüz olması, idrar kaçırma, cinsel ilişkiden haz alamama ve orgazm bozukluklarına neden olur. Bu kasların güçlü ve esnek olması doğumdan sonra kolaylıkla toparlanma­yı sağlar, cinsel hazzı artırarak orgazmı kolaylaştırır. Bu kasların güçlendirilmesi Kegel egzersizleriyle olur. Kegel egzersizi doktor Arnold Kegel tarafından doğum ya­pan kadınların mesane kontrolünü kazan­maları ve vajina sarkmalarını önlemek için geliştirdiği bir seri tekniktir. Bu tekniklerle kişiye kasık bölgesini bir leğen gibi içinde tutan düz kasların istemli olarak kasıp bırakılarak güçlenmesi öğretilir.

Sertleşme sorununun bir tedavisi var mı?

SORU:

44 yaşındayım, ikinci evliliğimi yaptım. Bu evliliğimde de sertleşme sorunu yaşıyorum. Mastürbasyonda sorun olmuyor, ilişkide oluyor. Sertleşme ilaçları işe yaramadı. Bu sorunun bir çaresi var mı? L.Ş./Bursa

CEVAP:

Sertleşme sorunu tedavi edilebilir bir cin­sel işlev bozukluğudur. Tek tip sertleşme sorunu yoktur. Mastürbasyonda sertleş­menin olması ve ilişkide olmaması or­ganik kökenli bir sertleşme sorunundan çok psikolojik nedenlerden kaynaklanan bir sertleşme sorunu yaşadığınız anlaşı­lıyor. Psikolojik kökenli sertleşme soru­nunun nedeni çok çeşitli olabilir. Böyle bir durumda evliliğinizi ve cinsel yaşantınızı gözden geçirmelisiniz. Eşinizle birlikte cinsel hayatınızı renklendirecek bazı aşk oyunlarına yer vererek ve erotizmi yeniden canlandırarak cinsel isteğinizi artırabilir, sertleşme sorununu çözebilirsiniz.

Alkol almayınca niye hep sorun yaşıyor?

SORU:

Eşimde evlendiğimizden beri alkol so­runu var. Yalnızca birlikte olacağımız za­man kullanıyor, alkol almazsa sertleşme sağlayamıyor. Onunla hiç bunun dışında birlikte olamadık. Sebebi ne olabilir, tedavi gerektirir mi? S.B./ Kastamonu

CEVAP:

Eşinizin yalnızca alkol aldığınızda seks yapa­biliyor olması, diğer durumlarda rahat olma­dığını bir performans kaygısı yaşadığını gös­teriyor. Eşi mutlu edememe, eksik ve yetersiz olma, ilgi ve sevgisini kaybetme korkusu gibi duyguların neden olduğu istenmeyen duygu­sal ve fiziksel tepkilerin tümüne performans kaygısı denir. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağla­dığı için performans kaygısı olan erkekler için günü kurtarma açısından faydalı olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsel ilişkinizde performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanılması ve kalıcı çözümler bulunması daha uygun olur.