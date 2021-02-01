Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti
Haberler Sağlık

Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti

Türkiye’de koronavirüs ile mücadele kapsamında ilk doz Covid-19 aşısı yaptıranların sayısı 2 milyonu geçti.

Koronavirüse karşı aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken, Türkiye’de de aşılama çalışması 14 Ocak’tan itibaren başladı. Sağlık çalışanlarından başlayan aşılama çalışması kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca oluşturulan ‘https://covid19asi.saglik.gov.tr/‘ adresinde Türkiye genelinin ardından iller bazında da aşılanan kişi sayısı anlık paylaşılmaya başlandı.

Haritada,  Türkiye geneli aşılanan sayısı dakikada bir, illere göre dağılım ise 10 dakikada bir güncelleniyor. Platformda ülke genelinde toplam aşılanan kişi sayısı canlı olarak takip edilebiliyor.

Buna göre, bugün saat 09.54’ten itibaren toplam 2 milyonu aşkın kişi aşılanırken, İstanbul’da 348 bin 664, Ankara’da 195 bin 464, İzmir’de 128 bin 312 kişi aşılandı. En az aşılanan kişinin ise 1563 ile Bayburt’ta olduğu görüldü.  (DHA)

Sağlık
Bunlarda ilginizi çekebilir
ERÜ Rektörü Çalış: Faz-2’de ilk doz uyguladığımız 3 gönüllümüzün de durumu çok iyi

ERÜ Rektörü Çalış: Faz-2’de ilk doz uyguladığımız 3 gönüllümüzün de durumu çok iyi

‘Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz’

‘Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz’

Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi

Mutasyona karşı karantina ve tek kişilik odada tedavi önlemi

Aşılanan kişi sayısı 2 milyonu geçti
Sağlık