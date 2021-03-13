Artık çok güçlüsünüz ve daha da güçlenmek için ayrılma zamanı geldi Meral Hanım…

Sayın Meral Akşener…

Bundan sonra İYİ Parti’nin…

Hiçbir siyasi parti ya da hareketle ittifak yapmaya ihtiyacı yok…

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Kaldı ki…

Millet İttifakı toplamda % 34 – 35 oy alırsa…

İnanıyorum ki…

Bu saatten sonra CHP ve İYİ Parti’nin ayrı ayrı oyları:

Toplamda en az:

% 42 – 43 olur…

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Ve…

Hem CHP hem de İYİ Parti acayip rahatlar…

İşbirliklerini resmi ittifak olarak değil…

Stratejik ortak olarak yaparlar…

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Ve…

AKP ve MHP, İYİ Parti’yi teröre payanda olmakla suçlayamazlar…

AKP’li ve MHP’li fanatik seçmenlerin morali bozulur…

AKP ve MHP’nin makul seçmenleri ise İYİ Partili olmayı tercih ederler…

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Önümüzdeki seçimlerde seçim sistemi ne olursa olsun:

CHP’nin, İYİ Parti’nin ve HDP’nin baraj sorunu olmadığı kesin…

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MHP ise…

AKP’nin desteği değil kösteği olduğu için…

Seçime tek başına girerse:

Barajı aşamaz…

AKP ile girerse AKP’yi aşağı çeker…

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İlle de ittifak mı?..

O halde DEVA ve Gelecek Partisi ne güne duruyor Meral Hanım?…

İNSAN OLMAYI ÖĞRENEMEMİŞ ERKEK NEYE YARAR?..

Ulusumuzun genelinin:

“Erkek ulus olmakla övünmek” gibi bir sosyolojik hastalığı var…

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Kadınlarımızın:

Ne kadar yürekli…

Ne kadar dürüst…

Ne kadar mert olduklarını anlatmak için onlara yakıştırdığımız lakap:

“Erkek gibi karı aabi…”.

Ya da:

“Dayı karı aga…”.

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Yani kadınlarımızı överken bile onları incittiğimizin, aşağıladığımızın…

Ama…

Erkek milletini yücelttiğimizin farkında değiliz…

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Canlarım…

Artık milletçe, “erkek gibi” kadın istemek huyumuzdan vazgeçmeliyiz.

Çünkü…

Bu ülkenin en büyük baş belası…

Erkekliği yanlış anlayan erkek milletidir…

ELEŞTİRİYORSAN, ELEŞTİRİLECEKSİN DE…

Videolarımda ya da bana ayrılan bu köşede Meral Akşener’i takdir ediyorum…

İYİ Partili amigolar: “tıssss…”.

Hiçbirinden ses yok…

Belli ki hoşlarına gitmiş…

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Akşener’i kırıp dökmeden eleştirince…

Allaaaahhh…

Hemen MHP’lileşiveriyorlar…

İçlerinden birer İsmet Ataman…

Ya da…

Semih Yalçın fırlayıveriyor…

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Hem Erdoğan’ın eleştirilemediği için ülkeyi kötü yönettiğini iddia ediyorlar…

Ki haklılar…

Ama hem de…

Onların lideri eleştirildi mi birden canavarlaşıyorlar…

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Yok arkadaş yok…

Olmaz böyle…

Eleştiriyorsan, eleştirileceksin de…

YANLIŞLARINI GÖRÜNCE DE BIRAKIN SÖYLEYEYİM…

Yahu arkadaş…

Bu ülke medyasında Meral Akşener’in başarılı olmasını en çok isteyecek olanların en önde geleniyim…

★

İnsan, kız kardeşi mesabesinde gördüğü birisinin başarmasını istemez mi?..

Kaldı ki…

Benim için Akşener’in başarması…

Erdoğan ve Bahçeli’nin başarısızlığı demektir…

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Kaldı ki…

Akşener’i eleştirmiyorum…

Eski bir mesai arkadaşı bir ağabeyi olarak (O DYP milletvekili ben ise DYP Genel Başkan danışmanıydım) onunla deneyimlerimi paylaşıyorum…

★

Doğrularını alkışlıyorsam ki (Alkışlıyorum)…

(Bana göre) Yanlışlarını görünce de bırakın söyleyeyim…

ANA OLMASA BİLE ANALIK DUYGUSUYLA YARATILMIŞ BİR KADIN LİDER…

Çiller’in DYP Genel Başkanı olduğu dönemde haftada bir gün, 2 saat ve tek başıma canlı yayın yaptığım btv ekranında:

“Tansu Hanım keşke ANAP genel başkanı olsaymış çünkü DYP kaba erkeklerin, ANAP ise şehirlilerin partisi” dedim diye…

Kanaldan kovulmam için bazı milletvekilleri Tansu Hanım’a nasıl da baskı yapmışlardı…

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Canlarım…

Akşener gibi…

Geleceğin Türkiye’sinin yaratılmasında çok önemli görevler yükleneceğinden emin olduğum bir hanımefendinin erkekleşmesine imkan vermemeliyiz…

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Ülkemizin “erkek” değil “kadın” lidere ihtiyacı var…

Analığı tatmış…

Ana olmasa bile…

Analık duygusuyla yaratılmış bir kadın lidere…

KADIN LİDER OLARAK KALSAYDI HALK PEŞİNDEN GİDİYOR OLACAKTI…

Canlarım…

Tansu Çiller siyasete girmeden ve hele başbakan olmadan önce tam bir hanımefendiydi…

Sonra?..

Sonrası “felaket…”.

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Neden, sonrası felaket?..

Çevresini saran “erkek” politikacılar ondan “erkek gibi kadın” tipi yaratmak istediler de ondan…

Kodumu oturtan…

Vurdu mu o..rtan…

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Ve canlarım…

Yalı kızı, “Erkek kadın, dayı karı” imajlarını çok sevdi…

Meydanlarda rakip partilerin genel başkanlarına…

İş adamlarına…

Ve…

Medya patronlarına neredeyse “ana avrat” düz gitti…

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Yakın çevre onunla, “erkek karı” diye böbürleniyordu…

Ben ise:

“Yahu madem erkek genel başkan istiyordunuz neden hanımefendiyi seçtiniz?” diyerek onlarla kafa buluyordum…

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O “dayı karı” bugün nerede?..

Arsalarına imar izni alabilmek için muktedirin peşinden koşuyor…

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Oysa…

“Dayı karı, erkek gibi karı” olmak yerine…

“Kadın lider” olmayı başarabilseydi…

Bugün (Belki de) tüm halk, onun peşinden gidiyor olacaktı…