Arıcı bombanın pimini çekti!

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı, sanırım maç alamayan hakem ve gözlemci üyelerinin baskısına dayanamamış olsa gerek, önce Anadolu hakemliği diyerek İstanbul hakemliğine de taş attı. Arıcı, saatli bombanın pimini çekmiş ve futbol kamuoyunun kucağına bırakmıştır. Bu konu Türkiye’de hakemliği bitme noktasına getiren, ciddi ciddi konuşulması ve aşılması geren konudur.

Göreve gelen hemen her MHK’nın kendi yandaşlarını koruması, onlara görev vermesi, diğerlerini yok etmeye varacak şekilde ezmesine artık bir son verilmesi gerekir. Hakemliğin yeni, birleştirici, her türlü siyasetten uzak, akılcı bir yönetim jenerasyonuna ihtiyacı vardır. MHK’larda ve TFFHGD kurullarında defalarca denenmişlerin hakemliği öldürmekten başka bir katkılarının olmadığı aşikardır.

Haftanın maçlarında ise; Beşiktaş-Galatasaray buluşmasında Ali Şansalan’ın hakemlik şansı yanındaydı. Kritik pozisyon da olmayınca sıkıntısız atlattı maçı. Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında Zorbay Küçük zor maçı iyi çıkardı. Tebrik etmek gerekir. Konyaspor-Trabzonspor randevusunda genç yetenek Cihan Aydın kendisinden beklenen başarıyı bu hafta maalesef gösteremedi. Gözünün önündeki pozisyonda ancak VAR ile kırmızıyı göstermesi yakışmadı. Bir pozisyonda da düdük çalmadı ama o noktaya yürüdü. Devamında ters yönde hemen gol olması sıkıntı yarattı.

İstanbulspor- Giresunspor mücadelesinde Mete Kalkavan verdiği doğruluğundan şüphe ettiren kararlarına itirazlardan resmen bunaldı! Maçı da kendini de kaybetti. Diğer maçlarda Halil Umut Meler, Bahattin Şimşek ve Yaşar Kemal Uğurlu başarılıydılar.