Arda Güler Kiev’i yıktı

Jorge Jesus’un futbol mantalitesi çok net: Her maçı kazan, mümkün olduğunca çok gol at. Portekizli hocayla tarihinin en skorer dönemini yaşayan Fenerbahçe grubu lider bitirmek için Dinamo Kiev deplasmanında gollü galibiyet istiyordu. Gözler sahadaydı kulaklar ise Rennes-AEK Larnaca maçında.

Jesus, istediği skoru elde etmek için teknik kapasitesi ve futbol aklı yüksek bir takım sahaya sürdü. Sahanın yıldızı Arda Güler’di. 17 yaşındaki futbolcu, özellikle ilk 45 dakikaya damga vurdu. Güzel bir gol attı, sonra da Arao’ya yaptığı asistle Dinamo Kiev’in tüm direncini kırdı. Arda gol ve asist yaparken ilk yarıda en çok ikili mücadele kazanan, en çok adam eksilten ve en çok isabetli orta yapan futbolcuydu. Arda futbol aklını, tekniğini fizik gücüyle de desteklemeye başladı.

Fenerbahçe, istediğini aldı, son 16 arasına adını yazdırdı. Mart ayına kadar Avrupa’da maç oynamayacak.

Jorge Jesus, UEFA’nın resmi sitesinde önceki gün yayımlanan röportajında, “Fikirlerimin takım tarafından özümsendiğini söylemek doğru değil, daha başlangıç aşamasındayız” cümlesini kullanmıştı. Yoğun maç trafiği nedeniyle yeterince antrenman yapamamaktan yakınan Jesus’un 40 günlük Dünya Kupası arasında bu takımı nerelere getirebileceğini hayal edebiliyor musunuz?