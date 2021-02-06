Apple’ın ilk bilgisayarı satışa çıkarıldı

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayarından biri olduğu belirtildi.

Teknoloji firması Apple’ın ürettiği ilk bilgisayar modeli Apple-1 alışveriş sitesi eBay üzerinden, sahibi Krishna Blake tarafından el kitapları ve kaset arayüzü ile birlikte 1.1 milyon sterline satışa çıkarıldı. Şuan ki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976’daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978’de satın alan Blake ‘Apple-1’ şirketin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından Apple adı altında geliştirildi.

Bilgisayarın 1976’da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1den 175’inin satıldığı ve her birinin 666 dolar satışa çıkarıldığı kaydedildi.

(DHA)