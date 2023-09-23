Antalya’da orman yangını: Teknelere sıçradı

Antalya’da Aksu Çayı kenarındaki otluk alanda çıkan yangın önce bakım yapılan teknelere, ardından ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına onlarca arazöz ve itfaiye ile karadan, 2 helikopter 2 uçak ile havadan müdahale sürüyor.

Aksu ilçesi Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarında saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, önce bir seraya, ardından da bakım yapılan teknelere sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ot yangınına vatandaşlar ve sivil polisler ellerindeki ağaç dalları ve bezlerle müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin yanan teknelere ve seraya müdahalesi sırasında rüzgarın etkisiyle alevler, yol kenarındaki palmiye ağaçlarından ormana sıçradı. 5 yıldızlı otellere komşu denize sıfır inşa edilen çardakların arkasındaki ormandaki yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Sık ağaçların bulunduğu alana karadan müdahale güçleşince 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan da müdahale başladı.

Bu sırada orman içerisinde yangına müdahale eden orman işçileri ve vatandaşlar rüzgarın dönmesiyle bir anda alevlerle burun buruna geldi. Yangının ortasında kalan kaplumbağa ise orman işçileri tarafından güvenli bölgeye taşındı.

Aksu Çayı kenarında iş yeri bulunan Halil Taş, Yangının çıktığı yeri gördüm. Otluk alanda başladı, 2 tekne yandı. Sonra ormana sıçradı. Yanan teknelerden birisi Aksu Çayı açıklarına çekilip müdahale edilerek söndürüldü. Teknenin milyonluk tekne olduğunu biliyoruz” dedi.

Çevrede yangına müdahaleyi izleyen Halil Balcı, Yangının nasıl çıktığını görmedim ama burası bizim teknelerimizi bağladığımız bir yer. Helikopterler geldi, onların müdahalesiyle söndürülüyor” diye konuştu.

Yangının sıçradığı bakımdaki milyonluk 3 tekneden 2’si tamamen yanarken 1’i kısmen zarar gördü. Ormanda devam eden yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(DHA)