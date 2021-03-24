Annesinin boğazını kesen zanlı hakkında yeni gelişme

Kocaeli’de 6 yıl önce seyir halindeki bir otomobilde annesinin boğazını keserek ölümüne sebep olan zanlı, adli tıp kurumunun ‘cezai ehliyeti tam’ raporuyla tekrar yargılanmaya başlandı.

Olay, 2015 yılında İzmit ilçesi D-100 Karayolu Yahya Kaptan Işıklar mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan otomobilin arka koltuğunda oturan Serpil Ö. ve oğlu Onur Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Ö., bir anda annesini boğazını keserek, diğer yolcu İfaket E.’yi de yaraladı.

Arka koltukta yaşanan dehşeti gören sürücü Işık Gürel B. ise yaşadığı şokla aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil yol kenarındaki su kanalına uçtu. Oğlu tarafından boğazı kesilen Serpil Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Onur Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Onur Ö., daha sonra cezai ehliyetinin olmaması sebebiyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı.

‘Cezai ehliyeti tamdır’ raporu

Bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yargıtay’ın Onur Ö., hakkında adli tıp kurumunun olay tarihinde verdiği, “Cezai ehliyeti yoktur” raporunu kabul etmediği görüşülerek, Onur Ö.’nün tekrar yargılanmasına karar verildi.

Öte yandan, adli tıp kurumunun sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

(İHA)