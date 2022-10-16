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Annesinin bakıcısını çekiçle öldürdü

İstanbul’da dehşet! Kamil Hakan K., annesinin bakıcılığını yapan Nursel B.’yi başına çekiçle vurarak öldürdü.

Maltepe’ye bağlı Zümrüt Evler Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda Kamil Hakan K. (56), 84 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. (39) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kamil Hakan K. tartışmanın büyümesi üzerine önce darp ettiği Nursel B’yi, eline geçirdiği çekiçle başına vurarak öldürdü.

Apartman sakinleri evden gelen sesler nedeniyle durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken sağlık ekipleri Nursel B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. (AA)

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