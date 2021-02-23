Anne olmak cinselliği unutturmamalı

Cinselliğin olmadığı bir evlilik sağlıklı bir evlilik değildir… Dolayısıyla annelik kadın olmanın önüne geçmemelidir

Yeni bir başlangıç yapabilir miyiz?

SORU:

35 yaşındayım ve eşimle 4 yıldır cinsel hayatımız yok. Çünkü oğlumuzun doğmasıyla birlikte kendini ona adadı. Onunla yatıyor, onunla kalkıyor, beni fark etmiyor bile. Ben uyardığımda çocuğumu kıskanmakla suçluyor. Eşimle yeniden karı koca olmak için ne yapmalıyım? M.Y./ Denizli

CEVAP:

Bizim aile resimlerinde çocuklar ortada, anne-baba kenarda dururken, Avrupa’daki aile resimlerinde, eşler ortada el ele tutuşmuş, çocuklar kenardadır. Ancak mutlu yetişkinler olmadan iyi anne-baba olmak zordur. Mutlu bir aile ve yetişkin olmak için sağlıklı ve doyumlu bir cinsel yaşam neredeyse en önemli koşuldur. Anne olmak kadın olmanın önüne geçmemelidir. Yazdıklarınızdan eşinizin kendini çocuğa adadığı, onunla kendini var ettiği anlaşılıyor. Eşinizin çocuğunuzla yatması sadece sizin ilişkinizi değil çocuğunuzun kimlik gelişimini de bozabilir. Eşinizle konuşarak cinselliğin olmadığı bir evliliğin sağlıklı olmadığını söyleyebilir, yeni bir başlangıç yapmayı önerebilirsiniz. Öncelikle çocuğun odasını ayırmalısınız.

Orgazm olmanın bir formülü var mı?

SORU:

32 yaşındayım ve 3 yıldır evliyim. Şimdiye kadar hiç orgazm olmadım. Cinsel ilişki sırasında hiç rahat değilim, eşim de bundan yoruldu. Ben nasıl orgazm olabilirim? G.D./ İstanbul

CEVAP:

Kadın ve erkeğin cinsel yaşama önce kendini keşifle ve otoerotizasyon ile başlar, sonra partner ilişkisiyle devam eder. Bu nedenle önce mastürbasyon yaparak boşalmayı öğrenmelisiniz. Bunun için bir ayna alıp cinsel organınızı iyice inceleyin, klitorisinizi bularak ve uyararak hazzı deneyimleyin. Seksi bir eğlence veya kendinize bir hediye olarak adlandırın. Uyarıyı sürdürdüğünüzde genital bölgelerinizde bir basınç hissediyorsanız boşalmaya hazırsınız demektir. Mastürbasyon sırasında baskı hissettiğinizde hemen korkmayın, kendinizi rahat bırakın ve anı yaşayın. İlk boşalma deneyimi sizi biraz tedirgin edebilir. Çünkü çoğu kadın boşalırken nasıl hissedeceğini bilmediği için korkar ve kendini engeller ama rahat olun. Daha sonra seksten zevk almanızı sağlayacak kafanızdaki cinsel fantezileri hayata geçirin ve eşinizle yeni şeyler deneyin. Zamanla eşinizle de boşalmayı ve orgazm olmayı da öğreneceksiniz.

Menopoz ile cinsel istek de azalır mı?

SORU:

40 yaşında bir kadınım. Menopoz belirtileri başladı. Cinsel hayatım artık biter mi? Ne yapmalıyım? D.T./Samsun

CEVAP:

Libido denilen cinsellik dürtüsü; kadınlarda 40 yaşından sonra sabitlenmektedir. Fakat kadın sağlıklı olduğu sürece; ileri yaşlara kadar zevk alma, cinsel birleşme ve orgazm olma özelliğini korumaktadır. Siz menopozdan kaynaklanan hormon değişikliklerinin yarattığı sıkıntılardan dolayı, cinsel isteksizlik evresine girmiş olabilirsiniz. Bu nedenle, menopoz tedavisi görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde cinsel istek ve çiftlerin birbirini arzulaması ne kadar azalsa da; okunmanın, sevişmenin, ruhu ve bedeni paylaşmanın verdiği hazlar değişmez.