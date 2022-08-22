Andropoz cinselliğin sonu mu?

Erkeklerde ileri yaşlarla birlikte erkeklik hormonu testosteronun kandaki seviyesi azalır. Peki andropoz olarak adlandırılan bu dönemde cinsel yaşam biter mi? İşte yanıtı…

Cinsellik bizim için artık hayal mi?

SORU:

57 yaşında evli bir kadınım. Eşim 68 yaşında. Cinsel gücündeki azalma nedeniyle hayata küstü. Cinsellik bizim için artık hayal mi? Z.D./Bilecik

CEVAP:

Yaşın ilerlemesiyle beraber erkeklik hormonu olan testosteronun kan­daki seviyesinin azalması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şikayetlerin oluşturduğu duruma “andropoz” ya da “yaşlanan adam sendromu” denir. Ama yaşam gelişim ve değişimin sürekli olduğu bir süreçtir ve her yaş vücuda bazı farklılıklar getirir. 40-50 yaşlar arasında erkeklerde sertleşme eskisi gibi hızlı ve otomatik olmaz, daha fazla cinsel uyarılmaya ihtiyaç duyulur, cinsel ilişkiyi başlatma ya da tamamlamada sorunlar yaşanabilir. Azalan testosteron seviyesi nedeniy­le cinsel istek azalabilir, boşalma ve orgazm sorunları ortaya çıkabilir. 60 yaşından sonra sertleşme için gerekli süre daha fazla, sertleşme kalitesi ise daha azdır. Cinsel ilişkiye girme sıklığı giderek seyrekleşir. Testosteron seviyesi ve meni miktarı büyük ölçüde düşer. Ancak yaşlı olsa da her insanın rahatlamaya, gevşemeye, cinsel haz alıp vermeye, ruhunu ve bedenini öz­gürce paylaşmaya ihtiyacı vardır. Cin­selliği bir takıntı haline getirmeyen, anın tadını çıkaran, rahat ve huzurlu olan bir kişi, her yaşta cinsel haz ala­bilecek aktivitelerde bulunabilir.

Eşim ilişkimizden niye keyif almıyor?

SORU:

34 yaşında yeni evli bir erkeğim. Eşim cinsel ilişkiden hiç keyif alamadığnı söylüyor. Sebebi nedir? M.M./ Samsun

CEVAP:

Kadınların cinsel uyarılma sırasında hiçbir şey hissetmemesi cinsel anes­tezi olarak adlandırılır. Cinsel sağlık bilimine göre bu gerçek bir cinsel fonksiyon bozukluğu değil daha çok başka bir ruhsal bozukluğun yansı­masıdır. Tutumlar, değerler, travmalar, yetişkin travmaları gibi bütün faktörler kadının cinsel duygularını belirler. Özellikle olumsuz çocukluk yaşantı­larında bedene yabancılaşma, beden duyumlarına duyarsızlaşma gelişebilir. Arka plandaki travma tedavi edil­medikçe cinsel heyecan ve uyarılma gerçekleşmez. Bu durumda eşinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmalı eşinizin duygularını anlamaya çalışmalısınız.

Fantezi kurmanın bir formülü var mı?

SORU:

Eşimle cinsel hayatımız iyice monotonlaştı. Yakın bir arkadaşım fantezi kurun dedi ama nasıl fantezi kurulur bilmiyoruz. Bu konuda ne yapmalıyız? M.F./Mersin

CEVAP:

Cinsel fanteziler kişinin çocukluğun­dan itibaren kafasında şekillendirdiği cinsel deneyimlerle onlardan yola çıkarak tekrarını ya da daha fazlası­nı yaşama istedikleriyle oluşur. Eğer bunlar tutucu bir ortamda yetişme nedeniyle deneyim ve merakla zengin­leştirilmediyse yetişkin yaşamda yavan bir cinselliğe ve devamında cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Cinsel fantezi kurma bununla ilgili filmler seyrederek, kitaplar okuyarak ve her şeyden önemlisi birbirini yargılamadan ve ayıplamadan yeniliklere açık olarak geliştirilebilir. Cinsel fantezilerin çok farklı temaları olabilir. En fazla bili­nenler, orman, sahil gibi farklı me­kanlarda seks yapma, ay ışında, güneş batarken gibi farklı zaman dilimlerinde seks yapma, seyredilen ya da okunan bir senaryo içinde seks yapma ve farklı kıyafetlerle seks yapmadır.