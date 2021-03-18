‘Andımız’ için ‘hayvani ihtiyaç’ demişti, istifa etti
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‘Andımız’ için ‘hayvani ihtiyaç’ demişti, istifa etti

‘Andımız’ ile ilgili ‘hayvani ihtiyaç’ tanımlaması yapan DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy istifa etti.

Aksoy, “İtirazımı nezaket içinde dile getirmeliydim. Üzgünüm, istifa ediyorum” dedi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkan yardımcısı Beytullah Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Danıştay’ın kararına destek vererek, ‘Andımız’ hakkında ağır ifadeler kullanmıştı.

Aksoy, “Bir Türk için her sabah ben Türk’üm diye bağırmak ancak hayvani bir ihtiyacı tatmin edebilir. Bir toplum, hayvani ihtiyaçlarını önceliklendiren bireylerden oluşursa orada zihinsel gelişimden söz edilemez” demişti.

Beytullah Aksoy’a tepkiler sürerken, yeni bir gelişme yaşandı. Yaptığı paylaşım nedeniyle parti içinde de tepki çeken Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada paylaşım için özür diledi ve DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan istifa metnini yayımlayan Aksoy, “Çok özür dilerim. Gerçekten üzgünüm. İstifa ediyorum” notunu düştü.

Kaynak: Sözcü

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‘Andımız’ için ‘hayvani ihtiyaç’ demişti, istifa etti
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