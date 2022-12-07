Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..

Canlarım…

Anayasamızın 101. Maddesi şöyle:

“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.

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O halde gelin Erdoğan’dan önceki cumhurbaşkanlarının mazbatalarında ne yazdığına bakalım…

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1. Cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal Atatürk…

2. Cumhurbaşkanı: İsmet İnönü…

3. Cumhurbaşkanı: Celal Bayar…

4. Cumhurbaşkanı: Cemal Gürsel…

5. Cumhurbaşkanı: Cevdet Sunay…

6. Cumhurbaşkanı: Fahri Korutürk…

7. Cumhurbaşkanı: Kenan Evren…

8. Cumhurbaşkanı: Turgut Özal…

9. Cumhurbaşkanı: Süleyman Demirel…

10. Cumhurbaşkanı: Ahmet Necdet Sezer…

11. Cumhurbaşkanı: Abdullah Gül…

12. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan…

13. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan…

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Canlarım…

Yandaki fotoğraf Erdoğan’ın…

YSK tarafından…

Dönemin Meclis Başkanı’na sunulan:

Mazbatası…

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Ve…

O mazbatada…

Şöyle bir ifade var:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir…”.

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Şimdi soru şu…

Erdoğan bir kez daha aday olur ve seçilirse…

Mazbatasında:

14. Cumhurbaşkanı yazacak…

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İyi ama…

Anayasa madde 101’i artık ilkokul çocukları bile ezberlerdi…

Bir daha okuyalım:

“Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.

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Anayasal bir devlet olan Türkiye’de…

Erdoğan’ın bir daha aday olmasına…

Ve seçilirse…

Mazbatasına:

14. Cumhurbaşkanı yazmasına…

Hukukî ve beşerî ahlâkı izin verebilecek bir…

YSK Başkanı ve…

Onay veren üyeler:

Normalleşme döneminde:

Yargılanır…

Ve…

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Anayasayı ihlâl suçuyla…

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla:

Tecziye edilirler…

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Ey YSK üyeleri…

Ne dersiniz?..

Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..

Başkan yargılanmalı

YSK Başkanı, Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini gösteren mazbatayı Meclis Başkanı’na verirken…

Dönemin:

“Atatürk ve cumhuriyet rejimi düşmanı” Başkan şöyle diyor:

“Sayın cumhurbaşkanımızın yeni Mazbatası anayasa değişikliği yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için ilk cumhurbaşkanımız oluyor. Bu sistemde cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor bu…”.

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Vıcık vıcık riya…

Vıcık vıcık anayasa düşmanlığı…

Neden mi?..

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Elindeki mazbatada:

“13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” yazdığı halde…

“İlk cumhurbaşkanımız” diyecek kadar hukuk ve siyaset ahlâkından yoksun…

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Belli ki…

Konuşma önceden hazırlanmış…

Amaç:

Erdoğan’ın üçüncü defa seçilebileceğini ima etmek…

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Ama be canlarım…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre…

Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı idarî eşitlikte olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı…

Hem de…

Mazbatada:

“13. Cumhurbaşkanı” yazdığı halde…

Başını ve gövdesini dikleştirip:

“Hayır efendim ilk dönemi değil ikinci dönemi” diyemiyor…

★

Lütfen not edin…

O günkü YSK Başkanı da…

Geçmişte işlediği anayasal suçların hepsinden yargılanacak…

Yargılanmalı…

Ve…

Mahkûm olup cezasını çekmeli…

Haksız rekabet

Bence Kılıçdaroğlu…

Haksız rekabetten yargılanmalı…

Neden mi?..

★

Yahu…

Koskoca Cumhurbaşkanı’nın kadrosunda:

Tatlıses…

Ve…

Nebati…

★

Bay Kemal’in kadrosunda ise:

Acemoğlu…

Rifkin…

Ve…

Kara var…

★

Seçime gidilirken…

Rekabet Kurumu bu duruma:

El koymalı…

★

Bay Kemal de…

Yerli ve milli olmayan:

Acemoğlu ile Rifkin’i kovup…

Yerlerine:

Alişan…

Ve…

Necmettin Batırel’i:

Almalı…

★

Mark Twain dedi ki:

“İnsanın elinde gerçekten güçlü ve hatta muhteşem tek silâh var:

Gülmek…”.

Önce hukuk ve adalet

Yeni ve değişik bir okur ve izleyici tipi oluştu:

Ya onun istediklerini söyleyeceksiniz…

Ya da:

“Seni takipten çıkıyorum” diyerek tehdit savuracak…

★

Ya onun istediklerini söyleyen birini konuk edeceksiniz…

Ya da:

İstemediği birini konuk ederseniz.

“Yuh be, sen de adam delmişsin, seni takipten çıkıyorum” diye sizi korkutacak(!..).

★

Oysa…

Ne birilerine tarafım…

Ne de birilerine düşmanım…

★

Her görüşten mağdura:

Söz hakkı tanıyorum…

Çünkü…

Hukuk ahlâkına…

Din ve yerel ahlaktan daha çok:

Değer veriyorum.

Önce:

Hukuk ve adalet…

Aganigi saganigi

SÖZCÜ’de Saygı Öztürk’ün köşesinde okudum…

Karabük’e bağlı merkez Sipahiler Köyü İmam’ının eşi…

Kocasının namaz saatlerinin dışında zamanının önemli bir bölümünü camide geçirmesinden şüpheleniyor…

★

10 Kasım akşamı camiye gidiyor…

Caminin ikinci katında bulunan odanın…

Kilitli olan kapısını zorluyor…

Ve açınca…

Şüphelenmekte haklı olduğunu anlıyor…

★

Kocası içeride bir kadınla:

Aganigi saganigi…

★

Sonra ne mi olmuş?..

Sonrasını.

Saygı’nın köşesinde okuyun lütfen…

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/saygi-ozturk/cami-skandalindan-sonra-muftuden-sasirtan-sozler-7518974/

Hallerinden memnunlar

Vasat altı…

Cahil…

Görgüsüz…

Muhteris…

Ve fakat:

Yetersiz…

Hırsız…

Çapulcu…

Politikacıları seçen…

★

Çektiği onca:

Yoksulluğa…

Sefalete…

Ve…

Çileye rağmen…

Halen seçmekte:

Kararlı ve ısrarlı olan:

İnsan yığınları…

Ülkemizin geri kalmışlığının bir numaralı sorumlularıdır…

★

Zavallılar…

Bu dünyada çektikleri bütün çilelerin acısını:

Ahirette…

Hurilerle çıkaracaklarına inandıkları için:

Hallerinden memnun:

Olmalılar…



Programı

Cumhurbaşkanı gazetecilere:

“Programımızı uygulamak için halkımızdan 5 sene daha istiyorum” dedi…

★

Gazetecinin biri sordu:

“Programınız ne?..”.

Cumhurbaşkanı cevap verdi:

“Bir sonraki seçimi kazanabilmek için hazırlık yapmak…”.