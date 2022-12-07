Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..
Canlarım…
Anayasamızın 101. Maddesi şöyle:
“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.
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O halde gelin Erdoğan’dan önceki cumhurbaşkanlarının mazbatalarında ne yazdığına bakalım…
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1. Cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal Atatürk…
2. Cumhurbaşkanı: İsmet İnönü…
3. Cumhurbaşkanı: Celal Bayar…
4. Cumhurbaşkanı: Cemal Gürsel…
5. Cumhurbaşkanı: Cevdet Sunay…
6. Cumhurbaşkanı: Fahri Korutürk…
7. Cumhurbaşkanı: Kenan Evren…
8. Cumhurbaşkanı: Turgut Özal…
9. Cumhurbaşkanı: Süleyman Demirel…
10. Cumhurbaşkanı: Ahmet Necdet Sezer…
11. Cumhurbaşkanı: Abdullah Gül…
12. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan…
13. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan…
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Canlarım…
Yandaki fotoğraf Erdoğan’ın…
YSK tarafından…
Dönemin Meclis Başkanı’na sunulan:
Mazbatası…
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Ve…
O mazbatada…
Şöyle bir ifade var:
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir…”.
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Şimdi soru şu…
Erdoğan bir kez daha aday olur ve seçilirse…
Mazbatasında:
14. Cumhurbaşkanı yazacak…
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İyi ama…
Anayasa madde 101’i artık ilkokul çocukları bile ezberlerdi…
Bir daha okuyalım:
“Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.
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Anayasal bir devlet olan Türkiye’de…
Erdoğan’ın bir daha aday olmasına…
Ve seçilirse…
Mazbatasına:
14. Cumhurbaşkanı yazmasına…
Hukukî ve beşerî ahlâkı izin verebilecek bir…
YSK Başkanı ve…
Onay veren üyeler:
Normalleşme döneminde:
Yargılanır…
Ve…
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Anayasayı ihlâl suçuyla…
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla:
Tecziye edilirler…
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Ey YSK üyeleri…
Ne dersiniz?..
Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..
Başkan yargılanmalı
YSK Başkanı, Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini gösteren mazbatayı Meclis Başkanı’na verirken…
Dönemin:
“Atatürk ve cumhuriyet rejimi düşmanı” Başkan şöyle diyor:
“Sayın cumhurbaşkanımızın yeni Mazbatası anayasa değişikliği yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için ilk cumhurbaşkanımız oluyor. Bu sistemde cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor bu…”.
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Vıcık vıcık riya…
Vıcık vıcık anayasa düşmanlığı…
Neden mi?..
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Elindeki mazbatada:
“13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” yazdığı halde…
“İlk cumhurbaşkanımız” diyecek kadar hukuk ve siyaset ahlâkından yoksun…
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Belli ki…
Konuşma önceden hazırlanmış…
Amaç:
Erdoğan’ın üçüncü defa seçilebileceğini ima etmek…
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Ama be canlarım…
Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre…
Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı idarî eşitlikte olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı…
Hem de…
Mazbatada:
“13. Cumhurbaşkanı” yazdığı halde…
Başını ve gövdesini dikleştirip:
“Hayır efendim ilk dönemi değil ikinci dönemi” diyemiyor…
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Lütfen not edin…
O günkü YSK Başkanı da…
Geçmişte işlediği anayasal suçların hepsinden yargılanacak…
Yargılanmalı…
Ve…
Mahkûm olup cezasını çekmeli…
Haksız rekabet
Bence Kılıçdaroğlu…
Haksız rekabetten yargılanmalı…
Neden mi?..
★
Yahu…
Koskoca Cumhurbaşkanı’nın kadrosunda:
Tatlıses…
Ve…
Nebati…
★
Bay Kemal’in kadrosunda ise:
Acemoğlu…
Rifkin…
Ve…
Kara var…
★
Seçime gidilirken…
Rekabet Kurumu bu duruma:
El koymalı…
★
Bay Kemal de…
Yerli ve milli olmayan:
Acemoğlu ile Rifkin’i kovup…
Yerlerine:
Alişan…
Ve…
Necmettin Batırel’i:
Almalı…
★
Mark Twain dedi ki:
“İnsanın elinde gerçekten güçlü ve hatta muhteşem tek silâh var:
Gülmek…”.
Önce hukuk ve adalet
Yeni ve değişik bir okur ve izleyici tipi oluştu:
Ya onun istediklerini söyleyeceksiniz…
Ya da:
“Seni takipten çıkıyorum” diyerek tehdit savuracak…
★
Ya onun istediklerini söyleyen birini konuk edeceksiniz…
Ya da:
İstemediği birini konuk ederseniz.
“Yuh be, sen de adam delmişsin, seni takipten çıkıyorum” diye sizi korkutacak(!..).
★
Oysa…
Ne birilerine tarafım…
Ne de birilerine düşmanım…
★
Her görüşten mağdura:
Söz hakkı tanıyorum…
Çünkü…
Hukuk ahlâkına…
Din ve yerel ahlaktan daha çok:
Değer veriyorum.
Önce:
Hukuk ve adalet…
Aganigi saganigi
SÖZCÜ’de Saygı Öztürk’ün köşesinde okudum…
Karabük’e bağlı merkez Sipahiler Köyü İmam’ının eşi…
Kocasının namaz saatlerinin dışında zamanının önemli bir bölümünü camide geçirmesinden şüpheleniyor…
★
10 Kasım akşamı camiye gidiyor…
Caminin ikinci katında bulunan odanın…
Kilitli olan kapısını zorluyor…
Ve açınca…
Şüphelenmekte haklı olduğunu anlıyor…
★
Kocası içeride bir kadınla:
Aganigi saganigi…
★
Sonra ne mi olmuş?..
Sonrasını.
Saygı’nın köşesinde okuyun lütfen…
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/saygi-ozturk/cami-skandalindan-sonra-muftuden-sasirtan-sozler-7518974/
Hallerinden memnunlar
Vasat altı…
Cahil…
Görgüsüz…
Muhteris…
Ve fakat:
Yetersiz…
Hırsız…
Çapulcu…
Politikacıları seçen…
★
Çektiği onca:
Yoksulluğa…
Sefalete…
Ve…
Çileye rağmen…
Halen seçmekte:
Kararlı ve ısrarlı olan:
İnsan yığınları…
Ülkemizin geri kalmışlığının bir numaralı sorumlularıdır…
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Zavallılar…
Bu dünyada çektikleri bütün çilelerin acısını:
Ahirette…
Hurilerle çıkaracaklarına inandıkları için:
Hallerinden memnun:
Olmalılar…
Programı
Cumhurbaşkanı gazetecilere:
“Programımızı uygulamak için halkımızdan 5 sene daha istiyorum” dedi…
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Gazetecinin biri sordu:
“Programınız ne?..”.
Cumhurbaşkanı cevap verdi:
“Bir sonraki seçimi kazanabilmek için hazırlık yapmak…”.