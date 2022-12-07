Memduh Bayraktaroğlu
7 Aralık 2022

Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Canlarım…

Anayasamızın 101. Maddesi şöyle:

“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.

O halde gelin Erdoğan’dan önceki cumhurbaşkanlarının mazbatalarında ne yazdığına bakalım…

1. Cumhurbaşkanı: Mustafa Kemal Atatürk

2. Cumhurbaşkanı: İsmet İnönü…

3. Cumhurbaşkanı: Celal Bayar…

4. Cumhurbaşkanı: Cemal Gürsel…

5. Cumhurbaşkanı: Cevdet Sunay…

6. Cumhurbaşkanı: Fahri Korutürk…

7. Cumhurbaşkanı: Kenan Evren…

8. Cumhurbaşkanı: Turgut Özal…

9. Cumhurbaşkanı: Süleyman Demirel…

10. Cumhurbaşkanı: Ahmet Necdet Sezer…

11. Cumhurbaşkanı: Abdullah Gül…

12. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan…

13. Cumhurbaşkanı: R. Tayyip Erdoğan

Canlarım…

Yandaki fotoğraf Erdoğan’ın…

YSK tarafından…

Dönemin Meclis Başkanı’na sunulan:

Mazbatası…

Ve…

O mazbatada…

Şöyle bir ifade var:

“Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir…”.

Şimdi soru şu…

Erdoğan bir kez daha aday olur ve seçilirse…

Mazbatasında:

14. Cumhurbaşkanı yazacak…

İyi ama…

Anayasa madde 101’i artık ilkokul çocukları bile ezberlerdi…

Bir daha okuyalım:

Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir…”.

Anayasal bir devlet olan Türkiye’de…

Erdoğan’ın bir daha aday olmasına…

Ve seçilirse…

Mazbatasına:

14. Cumhurbaşkanı yazmasına…

Hukukî ve beşerî ahlâkı izin verebilecek bir…

YSK Başkanı ve…

Onay veren üyeler:

Normalleşme döneminde:

Yargılanır…

Ve…

Anayasayı ihlâl suçuyla…

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla:

Tecziye edilirler…

Ey YSK üyeleri…

Ne dersiniz?..

Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..

Başkan yargılanmalı

YSK Başkanı, Erdoğan’ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçildiğini gösteren mazbatayı Meclis Başkanı’na verirken…

Dönemin:

“Atatürk ve cumhuriyet rejimi düşmanı” Başkan şöyle diyor:

“Sayın cumhurbaşkanımızın yeni Mazbatası anayasa değişikliği yaparak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimiz için ilk cumhurbaşkanımız oluyor. Bu sistemde cumhurbaşkanımızın ilk dönemi oluyor bu…”.

Vıcık vıcık riya…

Vıcık vıcık anayasa düşmanlığı…

Neden mi?..

Elindeki mazbatada:

“13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” yazdığı halde…

“İlk cumhurbaşkanımız” diyecek kadar hukuk ve siyaset ahlâkından yoksun

Belli ki…

Konuşma önceden hazırlanmış…

Amaç:

Erdoğan’ın üçüncü defa seçilebileceğini ima etmek…

Ama be canlarım…

Kuvvetler Ayrılığı ilkesine göre…

Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile aynı idarî eşitlikte olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı…

Hem de…

Mazbatada:

“13. Cumhurbaşkanı” yazdığı halde…

Başını ve gövdesini dikleştirip:

“Hayır efendim ilk dönemi değil ikinci dönemi” diyemiyor…

Lütfen not edin…

O günkü YSK Başkanı da…

Geçmişte işlediği anayasal suçların hepsinden yargılanacak…

Yargılanmalı…

Ve…

Mahkûm olup cezasını çekmeli…

Haksız rekabet

Bence Kılıçdaroğlu…

Haksız rekabetten yargılanmalı…

Neden mi?..

Yahu…

Koskoca Cumhurbaşkanı’nın kadrosunda:

Tatlıses…

Ve…

Nebati…

Bay Kemal’in kadrosunda ise:

Acemoğlu…

Rifkin…

Ve…

Kara var…

Seçime gidilirken…

Rekabet Kurumu bu duruma:

El koymalı…

Bay Kemal de…

Yerli ve milli olmayan:

Acemoğlu ile Rifkin’i kovup…

Yerlerine:

Alişan

Ve…

Necmettin Batırel’i:

Almalı…

Mark Twain dedi ki:

“İnsanın elinde gerçekten güçlü ve hatta muhteşem tek silâh var:

Gülmek…”.

Önce hukuk ve adalet

Yeni ve değişik bir okur ve izleyici tipi oluştu:

Ya onun istediklerini söyleyeceksiniz…

Ya da:

“Seni takipten çıkıyorum” diyerek tehdit savuracak…

Ya onun istediklerini söyleyen birini konuk edeceksiniz…

Ya da:

İstemediği birini konuk ederseniz.

“Yuh be, sen de adam delmişsin, seni takipten çıkıyorum” diye sizi korkutacak(!..).

Oysa…

Ne birilerine tarafım…

Ne de birilerine düşmanım…

Her görüşten mağdura:

Söz hakkı tanıyorum…

Çünkü…

Hukuk ahlâkına…

Din ve yerel ahlaktan daha çok:

Değer veriyorum.

Önce:

Hukuk ve adalet…

Aganigi saganigi

SÖZCÜ’de Saygı Öztürk’ün köşesinde okudum…

Karabük’e bağlı merkez Sipahiler Köyü İmam’ının eşi…

Kocasının namaz saatlerinin dışında zamanının önemli bir bölümünü camide geçirmesinden şüpheleniyor…

10 Kasım akşamı camiye gidiyor…

Caminin ikinci katında bulunan odanın…

Kilitli olan kapısını zorluyor…

Ve açınca…

Şüphelenmekte haklı olduğunu anlıyor…

Kocası içeride bir kadınla:

Aganigi saganigi…

Sonra ne mi olmuş?..

Sonrasını.

Saygı’nın köşesinde okuyun lütfen…

https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/saygi-ozturk/cami-skandalindan-sonra-muftuden-sasirtan-sozler-7518974/

Hallerinden memnunlar

Vasat altı…

Cahil…

Görgüsüz…

Muhteris…

Ve fakat:

Yetersiz…

Hırsız

Çapulcu…

Politikacıları seçen

Çektiği onca:

Yoksulluğa…

Sefalete…

Ve…

Çileye rağmen…

Halen seçmekte:

Kararlı ve ısrarlı olan:

İnsan yığınları…

Ülkemizin geri kalmışlığının bir numaralı sorumlularıdır…

Zavallılar…

Bu dünyada çektikleri bütün çilelerin acısını:

Ahirette…

Hurilerle çıkaracaklarına inandıkları için:

Hallerinden memnun:

Olmalılar…

Programı

Cumhurbaşkanı gazetecilere:

“Programımızı uygulamak için halkımızdan 5 sene daha istiyorum” dedi…

Gazetecinin biri sordu:

“Programınız ne?..”.

Cumhurbaşkanı cevap verdi:

 “Bir sonraki seçimi kazanabilmek için hazırlık yapmak…”.

Yazarlar
Anayasa 101’i ihlal etmeye hazır mısınız?..
Memduh Bayraktaroğlu