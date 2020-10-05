Ambulansın çarptığı yaşlı kadın öldü
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Ambulansın çarptığı yaşlı kadın öldü

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, hasta taşınan ambulansın çarptığı Elif Hanım Yıldız (80), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Denizli- Antalya yolunun Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli Devlet Hastanesi’ne hasta taşıyan Murat B.’nin kullandığı 20 GH 183 plakalı ambulans, aniden yola fırlayıp, karşıya geçmeye çalışan Elif Hanım Yıldız’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldız’a ilk müdahaleyi, ambulanstaki sağlık ekibi yaptı. Kaza yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, kurtarılamadı. Polis ve savcının kaza yerindeki incelemelerinin ardından Elif Hanım Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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