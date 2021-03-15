Almanya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Almanya Sağlık Bakanlığı, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs (kovid-19) aşısının kullanımının askıya alındığını duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Oxford/AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımının askıya alındığı açıklandı. Kararın, Alman araştırma kurumu Paul Ehrlich Enstitüsünün tavsiyesi üzerine verildiği ifade edildi.

ASTRAZENECA, AVRUPADA ASKIYA ALINIYOR

Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Litvanyanın da bulunduğu Avrupada birçok ülke, AstraZenecanın kullanımını askıya alma kararı aldı. Bu ülkelere Almanyada eklendi. Fransa ve İngilterede ise aşı kullanılmaya devam ediliyor.

ASTRAZENECA: PIHTI RİSKİ YOK

AstraZeneca tarafından yapılan açıklamada koronavirüs aşı kaynaklı kan pıhtılaşma riskine dair kanıt olmadığını belirtildi. Açıklamada “10 milyondan fazla kayıttan oluşan güvenlik verilerimizin analizi, AstraZeneca Kovid-19 aşısı ile herhangi bir belirli yaş grubunda, cinsiyette, toplulukta veya belirli bir ülkede pulmoner emboli veya derin damar trombozu riskinde artış olduğuna dair hiçbir kanıt göstermemiştir ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, Aslında, bu tür olayların gözlemlenen sayısı, genel popülasyona oranla aşılananlarda beklenenden önemli ölçüde daha düşüktür denildi. (DHA)