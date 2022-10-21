Alkol cinsel isteği artırır mı?
Birkaç kadeh alkol psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için günü kurtarma açısından faydalı olabilir. Ancak bu alışkanlığa dönüşürse cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine yol açabilir…
Eşim neden böyle bir sorun yaşıyor?
SORU:
Eşimde evlendiğimizden beri yalnızca birlikte olacağımız zaman alkol kullanıyor. Alkol almazsa sertleşme sağlayamıyor. Bunun sebebi ne olabilir, tedavi gerektirir mi? M.G./ Samsun
CEVAP:
Eşinizin yalnızca alkol aldığınızda seks yapabiliyor olması, diğer durumlarda rahat olmadığını bir performans kaygısı yaşadığını gösteriyor. Eşi mutlu edememe, eksik ve yetersiz olma, ilgi ve sevgisini kaybetme korkusu gibi duyguların neden olduğu istenmeyen duygusal ve fiziksel tepkilerin tümüne performans kaygısı denir. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağımlılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözümlerle vakit kaybetmek yerine cinsel ilişkinizde performans kaygısı yaratan nedenlere odaklanılması ve kalıcı çözümler bulunması daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda kalıcı çözümler üreterek yardımcı olabilir.
Vajinal hissizliğin tedavisi var mıdır?
SORU:
43 yaşında 23 yıllık evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli cinsel ilişkiden haz almadım ve orgazm olmadım. Sanki vajinam hissizleşmiş, uyuşmuş gibi geliyor. Bu bir hastalık mı, bu yaştan sonra bir çaresi var mı? M.E./ Ankara
CEVAP:
Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozuklukları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle organik psikolojik ayrımını doğru yapıp nedenlerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameliyatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve orgazm bozukluklarına neden olabilir. Psikolojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme, çocukluk ya da ergenlikte yaşanan cinsel istismar ve travmalar vardır. Ayrıca kadında başka bir cinsel işlev bozukluğunun olması, eşte erken boşalma ve sertleşme sorunu ya da cinsel deneyimsizlik ve yetersizlik, mahremiyet eksikliği, kötü bir eş ilişkisini, eşlerden birinde olabilecek psikolojik hastalıklarda orgazm bozukluklarına neden olabilir. Sizin durumunuzda baştan beri hissetmeme durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünüyor. Bu nedenle öne bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste gitmeniz uygun olur.
Bu problemimle nasıl başa çıkarım?
SORU:
Çocukluğumdan beri aşırı terleyen bir yapım var, koltuk altlarım hiç kuru olmadı. Her yolu denedim ama kalıcı bir çözüm bulamadım. Terli görünmekten utandığım için hiç kız arkadaşım ve cinsel tecrübem olmadı. Bu endişeyi nasıl aşarım? O.Z./ Antalya
CEVAP:
Bazı insanlar ellerinde olmayan nedenlerden dolayı aşırı terleme sorunu yaşayabilir. Özellikle biraz kilolu, sosyal anlamda kaygılı, sıcağa duyarlı kişilerde bu daha fazla oluyor. Ter bezlerini etkisizleştirerek terlemeyi azaltan bazı cerrahi yöntemler olsa da kalıcı bir etkisi olmuyor. Sizin durumunuzda bu durumu öncelikle kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Bu utanma ve sıkılmayı azaltacağından kaygıya bağlı terlemeyi azaltacaktır. Buna ek olarak bazı nefes ve gevşeme teknikleri de terlemeyi azaltabilir. Sık banyo yapmak, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetleri seçmek faydalı olabilir. Bu bir partner ilişkisi kurmaya engel değildir. Engel olan bu nedenle kaybettiğiniz öz güven ve tecrübe eksikliğidir. Bu nedenle bugünden tezi her türlü sosyalleşme ortamlarına girerek karşı cinsle tanışma fırsatları yaratmanız ve bir kız arkadaş edinmeniz uygun olur.