Alkol cinsel isteği artırır mı?

Birkaç kadeh alkol psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için günü kurtarma açısından faydalı olabilir. Ancak bu alışkanlığa dönüşürse cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine yol açabilir…

Eşim neden böyle bir sorun yaşıyor?

SORU:

Eşimde evlendiğimizden beri yalnızca birlikte olacağımız zaman alkol kullanı­yor. Alkol almazsa sertleşme sağlaya­mıyor. Bunun sebebi ne olabilir, tedavi gerektirir mi? M.G./ Samsun

CEVAP:

Eşinizin yalnızca alkol aldığınızda seks yapabi­liyor olması, diğer durumlarda rahat olmadığı­nı bir performans kaygısı yaşadığını göste­riyor. Eşi mutlu edememe, eksik ve yetersiz olma, ilgi ve sevgisini kaybetme korkusu gibi duyguların neden olduğu istenmeyen duygu­sal ve fiziksel tepkilerin tümüne performans kaygısı denir. Birkaç kadeh alkol bu iç sesi susturup psikolojik bir rahatlama sağladığı için performans kaygısı olan erkekler için faydalı olabilir. Ancak sürekli buna sığınmak ya da alkolü abartmak zamanla hem alkol bağım­lılığına yol açabilir, hem de tam tersi bir etki yaratarak cinsel istek ve uyarılmanın tümüyle bitmesine neden olabilir. Alkolle geçici çözüm­lerle vakit kaybetmek yerine cinsel ilişkinizde performans kaygısı yaratan nedenlere odakla­nılması ve kalıcı çözümler bulunması daha uygun olur. Cinsel terapi bu konuda kalıcı çözümler üreterek yardımcı olabilir.

Vajinal hissizliğin tedavisi var mıdır?

SORU:

43 yaşında 23 yıllık evli bir kadınım. Kendimi bildim bileli cinsel ilişkiden haz almadım ve orgazm olmadım. Sanki vajinam hissizleşmiş, uyuşmuş gibi geli­yor. Bu bir hastalık mı, bu yaştan sonra bir çaresi var mı? M.E./ Ankara

CEVAP:

Kadınlarda uyarılma ve orgazm bozukluk­ları sık karşılaşılan bir durumdur. Uygun bir tedavi yapabilmek için öncelikle organik psikolojik ayrımını doğru yapıp nedenlerini iyi bilmek gerekir. Vajinanın fizyolojik yapısı, bazı hastalıklar, ameliyatlar ve ilaç kullanımı hissizleşmeye, uyarılma ve orgazm bozuk­luklarına neden olabilir. Psikolojik nedenler arasında olumsuz beden ve cinsellik algısı, tutucu bir ailede yetişme, çocukluk ya da er­genlikte yaşanan cinsel istismar ve travmalar vardır. Ayrıca kadında başka bir cinsel işlev bozukluğunun olması, eşte erken boşalma ve sertleşme sorunu ya da cinsel deneyimsizlik ve yetersizlik, mahremiyet eksikliği, kötü bir eş ilişkisini, eşlerden birinde olabilecek psi­kolojik hastalıklarda orgazm bozukluklarına neden olabilir. Sizin durumunuzda baştan beri hissetmeme durumu yaşamanızdan organik bir nedene bağlı olma ihtimali güçlü görünü­yor. Bu nedenle öne bir kadın doğum uzmanı sonra cinsel terapiste gitmeniz uygun olur.

Bu problemimle nasıl başa çıkarım?

SORU:

Çocukluğumdan beri aşırı terleyen bir yapım var, koltuk altlarım hiç kuru olmadı. Her yolu denedim ama kalıcı bir çözüm bulamadım. Terli görünmekten utandığım için hiç kız arkadaşım ve cinsel tecrübem olmadı. Bu endişeyi nasıl aşarım? O.Z./ Antalya

CEVAP:

Bazı insanlar ellerinde olmayan nedenler­den dolayı aşırı terleme sorunu yaşayabilir. Özellikle biraz kilolu, sosyal anlamda kaygılı, sıcağa duyarlı kişilerde bu daha fazla oluyor. Ter bezlerini etkisizleştirerek terlemeyi azaltan bazı cerrahi yöntemler olsa da kalıcı bir etkisi olmuyor. Sizin durumunuzda bu durumu öncelikle kendinizin kabul etmesi gerekiyor. Bu utanma ve sıkılmayı azaltaca­ğından kaygıya bağlı terlemeyi azaltacaktır. Buna ek olarak bazı nefes ve gevşeme teknikleri de terlemeyi azaltabilir. Sık banyo yapmak, terletmeyen pamuklu kumaştan üretilmiş kıyafetleri seçmek faydalı olabilir. Bu bir partner ilişkisi kurmaya engel değildir. Engel olan bu nedenle kaybettiğiniz öz güven ve tecrübe eksikliğidir. Bu nedenle bugünden tezi her türlü sosyalleşme ortamlarına gire­rek karşı cinsle tanışma fırsatları yaratmanız ve bir kız arkadaş edinmeniz uygun olur.