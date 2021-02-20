Covid-19 vaka sayılarının oran olarak en yüksek olduğu il durumundaki Trabzon’da bunun takıma yansıması, testi pozitif çıkan oyuncu sayısının 7’ye yükselmesi maç öncesi kötü haberdi bordo-mavililer için. Trabzon, Süper Kupa’da 3 hafta önce yendiği, şampiyon apoletli Başakşehir maçına hızlı başladı. Ancak hevesimiz kursağımızda kaldı.

4 haftadır mağlup olan Başakşehir’e ne demeli, tek forveti Crivelli ile hücumu düşünmeden sürekli topun arkasında kalmak istediler. Trabzon’da Ekuban ve Djaniny her aldıkları topla sadece kendilerine oynadılar. Koca ilk yarı Yunus Mallı bir pozisyon yarattı hepsi o kadar.

Aykut Kocaman ikinci yarı oyuna Demba Ba ile başladı. Başakşehir maça asılacak dedik ancak sadece bir basamak öne çıktılar. Ligin en genç kalecisi olarak sahaya çıkan Kağan Moradaoğlu’na iş düşmedi. İki takımda ilk golü atanın maçı kazanacağımı anladığı için gol yememeye çalıştılar.

Yusuf Sarı aldığı topla tüm yarı sahayı geçerek Trabzon’u öne taşıdı. Alkışlar genç Yusuf’a. Zaten atanın kazanacağı bir maçtı.