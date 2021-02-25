Aliyev’den Ermenistan açıklaması: Acınası durum…
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Aliyev’den Ermenistan açıklaması: Acınası durum…

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’da bugün yaşanan ordunun Başbakan Nikol Paşinyan’a yaptığı istifa çağrısı ardından başlayan olaylara ilişkin ilk kez konuştu. Aliyev, “Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan’da bugün yaşanan ordunun  Başbakan Nikol Paşinyan’a yaptığı istifa çağrısı ardından başlayan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan’da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını  kaydetti.

Aliyev açıklamasında “Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim” ifadelerine yer verdi.  (DHA)

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