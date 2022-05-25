AKP’nin yeni ve tehlikeli oyunu!  

Seçim yaklaştıkça baskı ve yasaklar da artıyor. AKP – MHP iktidarı kendilerine oy vermeyen milyonlarca insana nefes bile aldırmıyor! Konserler, festivaller, piknikler art arda yasaklanıyor! İşin garip tarafı; yasaklar artık gündem bile olmuyor! Sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar ve muhalif partiler, iktidarın keyfi yasaklarını adeta kabullenmiş durumda… Keyfi yasaklara karşı, güçlü ve etkili bir ses çıkmıyor!

MUHALEFET SESSİZ KALIYOR

Bunun en önemli sebebi ise hiç kuşkusuz ki; bitmek tükenmek bilmeyen o içi boş “Aman muhafazakar seçmeni kızdırmayalım” siyasetidir… İktidar, muhalefet partilerinin bu zaafını yakaladı ve sonuna kadar kullanıyor. “Nasıl olsa itiraz edemezler” şeklinde düşünen iktidar, baskının ve yasağın dozunu git gide artırıyor. İktidar bu sırada ise aklınca “kültürel hegemonya” oluşturuyor. Kültür ve sanat alanında kalıcı bir üretim ortaya koyamayan iktidar, muhalif sanatçıların sesinin topluma ulaşmasına engel oluyor. Kitlelerin konserde, festivalde, piknikte bir araya gelmesinden korkan iktidar, bir araya gelen herkesi kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor.

“BEN YAPTIM OLDU” MANTIĞI HAKİM…

AKP iktidarının keyfi yasakları o hale geldi ki; uyguladıkları yasaklar için artık “kanuni” kılıf aramaya bile ihtiyaç duymuyorlar. Sanatçı Aynur Doğan’ın konseri, AKP’li Derince Belediyesi’nce yasaklanıyor; Kocaeli Derince’de sahneye Kürtçe konulacak olan Don Kişot’a AKP’li belediye izin vermiyor. Dersim Dernekleri Federasyonu’nun Pendik’te düzenleyeceği piknik valilik tarafından ‘güvenlik gerekçesi’ ile yasaklanıyor. Yasağın asıl sebebinin ‘güvenlik’ten değil, Grup Yorum’dan kaynaklandığını herkes biliyor.

Uzun bir süredir, tam anlamıyla bir pervasızlık hali yaşanıyor.

Size hangi bir yasağı sayayım;

Metin – Kemal Kahraman konserini mi…

Tarikatların isteği üzerine yasaklanan Eskişehir Anadolu – Fest’i mi…

AKİT’in yayınları üzerine Güney Koreli K-Pop Grubu’nun sahneye çıkartılmamasını mı…

BELEDİYENİN GEREKÇESİNE BAKIN!

Yukarıda sıraladığımı pervasızlıkların son örneği, AKP’li Pendik Belediyesi’nin Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya koyduğu yasakta yaşandı. Koyuncu’nun aktardığına göre, AKP’li belediye, konseri yasaklama gerekçesi olarak “kurumlarının değer yargılarını ve görüşlerini paylaşmayan” bir müzisyenin, Pendik meydanlarında konser yapmasına müsaade edemeyeceğini belirtiyor.

Kısacası; AKP’li belediye, Niyazi Koyuncu AKP’li olmadığı için, Pendik’te şarkı söylemesine izin vermiyor!

Bunun üzerine Pendik’in sınır komşusu CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel bir twit atarak, “Niyazi Koyuncu’ya Kartal Meydanı açıktır” diyor ve Koyuncu’yu ilçesine davet ediyor!

AKP’nin attığı bu adım, Türkiye için yeni bir tehlike ve yeni bir felakettir!

Bu nasıl bir kafadır!

Bu tehlikeli oyuna ‘dur’ diyecek kimse yok mudur?

AKP’li olmayan bir sanatçı AKP’li bir belediyenin sınırları içinde konser, festival, panel ya da söyleşi gerçekleştiremeyecek midir?

YASAKLAR SIRADAN HALE GELİYOR

AKP’li belediyenin bu uygulaması ne yazık ki; “münferit” değil “yaygın bir uygulama” haline gelmiştir.

Mahalleleri, “kültürel kimlikler ve siyasi tercihler” üzerinden bölüp kamplaştıran AKP iktidarı, bunu şimdi fiziki olarak da hayata geçirmekte ve toplumsal birlikteliğe dinamit koymaktadır.

Türkiye, AKP’nin bu saçmalığına teslim olmamalıdır!