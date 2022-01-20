AKP’nin Ekrem İmamoğlu yanılgısı…

KRT TV’de salı günleri yayımlanan benim de daimi konuğu olduğum Şimdiki Zaman programının ilk konusu AKP iktidarının CHP’li belediye başkanlarına yönelik engellemeleriydi. Programda, başta İstanbul olmak üzere CHP’li Ankara, Adana, Muğla ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri’nin hangi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını anlattım. Bildiğiniz üzere, bu belediyelerin yapmak istediği işler için gereken krediler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından geçmek zorunda. Erdoğan ucuza alınan kredileri onaylamadığı için, birçok hizmet verilemiyor.

İLGİ ARTIYOR

Konuyu KORKUSUZ’dan da takip ettiğiniz için ayrıntılarına girmeyeceğim. Benim dikkat çekmek istediğim başka bir durum var. O da şu:

AKP iktidarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskı ve engellemeleri artırdıkça, CHP’li başkana olan ilgi daha da artıyor. Bunu hayatın her alanında görüyoruz.

Önceki gün sohbet ettiğim bir kamuoyu araştırmacısı, “İmamoğlu ile Mansur Yavaş araştırmalarda hep başa baş giderdi. Yavaş kimi zaman önde olurdu. Ancak son bir aydır bu tablo değişti. İmamoğlu tüm araştırmalarda birinci çıkıyor” dedi.

TV’DE DE TAKİP EDİLİYOR

Salı gecesi KRT’de yayımlanan Şimdiki Zaman’ın reyting tablosu da bu tespiti doğrular nitelikte…

İmamoğlu özelinde CHP’li belediyelere yönelik engellemeleri konuştuğumuz bölümler, “gecenin en çok izlenen” dilimlerine girmiş. Programın büyük bir bölümünde, İmamoğlu’na çıkarılan engelleri ayrıntılarıyla anlattık. İzleyici bu bölümleri pür dikkat ve ekran başından ayrılmadan izlemiş. Bu da İmamoğlu’na yönelik ilginin arttığının başka bir işareti…

HESAP TUTMADI

Demem o ki; AKP iktidarı Ekrem İmamoğlu’nu hedef tahtasına koydukça, CHP’li başkana hem ilgi hem de kamuoyu desteği artıyor. AKP ise bunun tam tersini hayal ediyordu. Yaptıkları plana göre, iktidar İmamoğlu’na yüklenecek, İmamoğlu geri adım atacak, köşesine çekilecek ve itibar kaybedecekti. Oysa ki; bunun tam tersi oldu. AKP vurdukça, İmamoğlu daha da büyüdü. Kısacası, evdeki hesap çarşıya uymadı, uymuyor, uymayacak… AKP’yi Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi ile Ahmet Hakan’ın eşgüdümlü sözde itibarsızlaştırma yazıları da kurtaramayacak.

AKP seçime nasıl hazırlanacak?

Ekonomik kriz, artan işsizlik, yükselen enflasyon ve kurdaki oynaklık, AKP seçmeninin de kafasını karıştırdı. Bunu yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında net bir şekilde görüyoruz. AKP’ye oy veren seçmenin bir bölümü, partisinden ‘’kopuş’’ yaşıyor. Bu oran, muhalefetin beklediği seviyede olmasa da iktidar açısından ‘’alarm zilleri’’nin çalmasına sebep oluyor.

Önceki gün sohbet ettiğim AKP’li bir yetkili de bunun fakında olduklarını belirterek şunu söyledi: “Tabanda bir rahatsızlık olduğunun farkındayız. Bu rahatsızlığın temel sebebi, ekonomideki dalgalanma… Parti yönetimi bu yüzden kopuşları engellemek ve gidenleri de geri getirmek için yeni bir çalışma başlatıyor.”

AKP’li kaynağıma “Ne yapacaksınız?” diye sorduğumda şu yanıtı verdi:

“Parti, adına ‘Geri Kazanma Stratejisi’ denilen bir çalışma başlatıyor. Bu çalışma eriyen oyların sebebini araştıracak. 2002 AK Parti ruhu masaya yatırılacak. O dönem seçimin nasıl kazanıldığı yeniden ele alınacak. Başarılı olduğumuz seçimlerdeki söylemlerimiz güncellenecek. Kopuşların sosyo ekonomik sebepleri masaya yatırılacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin halka yansıması ve halkın sisteme olan ilgisi ve desteği de ölçülecek. Seçime böyle hazırlanılacak. Parti teşkilatlarının yeniden canlandırılması için istişare toplantıları daha da artırılacak.”

Görüldüğü üzere, AKP yönetimi de tabandaki kopuşun farkında… Parti yönetimi 2022 yılını yukarıda özetlediğim tabloya çalışarak geçirecek.

Peki CHP yönetimi 2023 seçimlerine nasıl hazırlanacak ve parti tabanını nasıl harekete geçirecek?

Bunun cevabı da alttaki yazıda…

CHP tabanla bağını kopardı

İktidarda sanki AKP değil de CHP var… AKP iktidarda olmasına rağmen tedirgin, CHP ise bir o kadar rahat… AKP “Tabanımı nasıl daha diri tutarım?” diye kafa yorarken, CHP yönetimi ise tabanını hareketlendirecek ve yenileyecek olan Büyük Kurultay’ı hiç kimseye danışmadan erteliyor. Deyim yerindeyse, parti örgütleri adeta nadasa bırakılıyor…

Oysa ki; kurultaylar sosyal demokrat partilerin düğünüdür, şölenidir, bayramıdır…

Kurultaylar, fikir alışverişinin yapıldığı, parti politikalarının belirlendiği, ortak aklın oluşturulduğu, yorulanların yerine zinde olanların bayrağı devraldığı nöbet değişimleridir.

TABANIN PARTİYE İLGİSİ AZALDI

Belli ki; CHP yönetimi bunların hiçbiri olmasını istemiyor ve ‘mevcut durumla seçime gidelim’ diyor.

Bu anlayış, CHP’yi yüzde 20 bandına sıkıştırıyor ve AKP’nin bunca krizine rağmen partiyi 35 – 40 bandına taşıyamıyor.

CHP’nin Büyük Kurultayı’nın MYK kararıyla ertelenmesinin kamuoyunda hiç konuşulmaması ve sebeplerinin hiç merak edilmemesi bile aslında CHP yönetimine anlamlı bir mesajdır. Parti yönetimi tabandan, taban ise parti yönetiminden uzaklaşıyor. CHP seçmeni, genel merkezde ne olup bittiğini artık merak bile etmiyor.

Bu da gayet doğaldır…

Siz seçmenin kendisini sınırlı da olsa ifade edebildiği mahalle, ilçe ve il kongrelerini iptal ederseniz, onlar da artık sizin ne yaptığınızla ilgilenmez.

Bu gerçek de CHP yönetiminin üzerinde oturup düşünmesi gereken bir olgudur.