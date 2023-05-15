AKP’de sandık oyunları biter mi?
Gördüğümüz şu ki:
Türkiye, Devlet Ajansı (AA) açısından halen:
Güvenilir bir ülke değil…
★
Bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Milli Haber Ajansı halkın değil, tek kişinin hizmetine girmişse:
O ülkede demokrasiden…
Ve…
Seçim tercihlerinde özgürlükten söz edilemez…
★
Bu satırları yazmaya başladığımda AA’ya göre:
Erdoğan ilk turda kazanıyordu…
ANKA Haber Ajansı’na göre ise Kılıçdaroğlu öndeydi…
Ancak…
★
Seçim ikinci tura kalıyordu…
Çünkü…
Sinan Oğan %5’in üzerindeydi…
Böylece:
İki favori adaydan birinin ilk turda kazanmasını engelliyordu…
★
Bunlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oy oranları…
Ve…
Sandıkların henüz %60’ı açılmıştı…
★
NOT:
AKP, Kılıçdaroğlu’nun açık ara önde olduğu tüm sandıklara üst üste itiraz ediyor…
Sayımın kesin sonuçlarını:
Erteletiyordu…
Açılan sandık yalanı
Canlarım:
Tabii ki seçim sonuçları uzmanı değilim…
Ancak…
Yazımı yazdığım şu saatlerde (21.46) görünen o ki:
Seçim ikinci tura kalacak…
★
Ancak…
Tekrar ediyorum…
AKP, büyük şehirlerdeki bütün sandıklara itiraz ettiği için 4.5 saatte sonucu alınan sandık sayısı sadece %60 idi…
★
Bu çok mu önemliydi?..
Evet…
Çok önemliydi çünkü…
★
Bayburt’ta mesela açılan sandık sayısı %100 iken…
Geçerli oy sayısı sadece 150 bin iken…
İstanbul’da geçerli oy sayısı 150 bin olduğunda:
Sandıkların sadece:
%3’ü açılmış olacaktı…
Bir de şu var
AKP’nin itirazları bittiğinde…
Yani:
Bütün sandıklar açıldığında tahminim o ki:
Büyükşehirlerden:
%1’in altında ancak oy alabilecek olan Oğan’ın toplamda oy oranı da:
%1’lere kadar gerileyecek…
Bu durumda Kemal Bey:
İlk turda seçimi kazanacak…
Oportünisttir
Seçimler ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ ne yapar?..
13 Mayıs tarihli basın açıklamasını bir basın toplantısıyla açıklarsa…
İkinci turu Kılıçdaroğlu kazanır…
★
Ümit Özdağ, susar…
Ve…
Tercih hakkını Sinan Oğan’a bırakırsa:
Sinan Oğan Erdoğan için oy ister…
Çünkü…
★
Özdağ ideologdur…
HÜDAPAR’ı Meclis’e taşıyan Erdoğan için oy istemez…
★
Oğan ise kendi sesinden de duyduğumuz gibi oportünisttir…
Kılıçdaroğlu’ndan bir şey alamayacağı için:
Seçmenlerinden:
Erdoğan’a oy vermelerini isteyebilir…
Son dakika
Tam yazımı gönderecekken YSK Başkanı…
Saat 22.47 itibariyle sandıkların sadece:
%47’sinin sayıldığını söyledi…
★
Yani canlarım…
Çok iddialı olacak belki ama:
Seçim ilk turda:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle bitti…
★
YSK Başkanı bu açıklamasıyla Erdoğan’a mesaj gönderdi:
“Lütfen sonucu kabul edin… Çevrenizde ortamı germek için hazırlık yapanlar varsa engelleyin; ülkenin geleceğine zarar vermeyin…”.