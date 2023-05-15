Memduh Bayraktaroğlu
15 Mayıs 2023

AKP’de sandık oyunları biter mi?

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Gördüğümüz şu ki:

Türkiye, Devlet Ajansı (AA) açısından halen:

Güvenilir bir ülke değil…

Bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Milli Haber Ajansı halkın değil, tek kişinin hizmetine girmişse:

O ülkede demokrasiden…

Ve…

Seçim tercihlerinde özgürlükten söz edilemez…

Bu satırları yazmaya başladığımda AA’ya göre:

Erdoğan ilk turda kazanıyordu…

ANKA Haber Ajansı’na göre ise Kılıçdaroğlu öndeydi…

Ancak…

Seçim ikinci tura kalıyordu…

Çünkü…

Sinan Oğan %5’in üzerindeydi…

Böylece:

İki favori adaydan birinin ilk turda kazanmasını engelliyordu…

Bunlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oy oranları…

Ve…

Sandıkların henüz %60’ı açılmıştı…

NOT:

AKP, Kılıçdaroğlu’nun açık ara önde olduğu tüm sandıklara üst üste itiraz ediyor…

Sayımın kesin sonuçlarını:

Erteletiyordu…

Açılan sandık yalanı

Canlarım:

Tabii ki seçim sonuçları uzmanı değilim…

Ancak…

Yazımı yazdığım şu saatlerde (21.46) görünen o ki:

Seçim ikinci tura kalacak…

Ancak…

Tekrar ediyorum…

AKP, büyük şehirlerdeki bütün sandıklara itiraz ettiği için 4.5 saatte sonucu alınan sandık sayısı sadece %60 idi…

Bu çok mu önemliydi?..

Evet…

Çok önemliydi çünkü…

Bayburt’ta mesela açılan sandık sayısı %100 iken…

Geçerli oy sayısı sadece 150 bin iken…

İstanbul’da geçerli oy sayısı 150 bin olduğunda:

Sandıkların sadece:

%3’ü açılmış olacaktı…

Bir de şu var

AKP’nin itirazları bittiğinde…

Yani:

Bütün sandıklar açıldığında tahminim o ki:

Büyükşehirlerden:

%1’in altında ancak oy alabilecek olan Oğan’ın toplamda oy oranı da:

%1’lere kadar gerileyecek…

Bu durumda Kemal Bey:

İlk turda seçimi kazanacak…

Oportünisttir

Seçimler ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ ne yapar?..

13 Mayıs tarihli basın açıklamasını bir basın toplantısıyla açıklarsa…

İkinci turu Kılıçdaroğlu kazanır…

Ümit Özdağ, susar…

Ve…

Tercih hakkını Sinan Oğan’a bırakırsa:

Sinan Oğan Erdoğan için oy ister…

Çünkü…

Özdağ ideologdur…

HÜDAPAR’ı Meclis’e taşıyan Erdoğan için oy istemez…

Oğan ise kendi sesinden de duyduğumuz gibi oportünisttir

Kılıçdaroğlu’ndan bir şey alamayacağı için:

Seçmenlerinden:

Erdoğan’a oy vermelerini isteyebilir…

Son dakika

Tam yazımı gönderecekken YSK Başkanı…

Saat 22.47 itibariyle sandıkların sadece:

%47’sinin sayıldığını söyledi…

Yani canlarım…

Çok iddialı olacak belki ama:

Seçim ilk turda:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle bitti…

YSK Başkanı bu açıklamasıyla Erdoğan’a mesaj gönderdi:

“Lütfen sonucu kabul edin… Çevrenizde ortamı germek için hazırlık yapanlar varsa engelleyin; ülkenin geleceğine zarar vermeyin…”.

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AKP’de sandık oyunları biter mi?
Memduh Bayraktaroğlu