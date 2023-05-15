AKP’de sandık oyunları biter mi?

Gördüğümüz şu ki:

Türkiye, Devlet Ajansı (AA) açısından halen:

Güvenilir bir ülke değil…

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Bir ülkenin Millî İstihbarat Teşkilâtı ve Milli Haber Ajansı halkın değil, tek kişinin hizmetine girmişse:

O ülkede demokrasiden…

Ve…

Seçim tercihlerinde özgürlükten söz edilemez…

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Bu satırları yazmaya başladığımda AA’ya göre:

Erdoğan ilk turda kazanıyordu…

ANKA Haber Ajansı’na göre ise Kılıçdaroğlu öndeydi…

Ancak…

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Seçim ikinci tura kalıyordu…

Çünkü…

Sinan Oğan %5’in üzerindeydi…

Böylece:

İki favori adaydan birinin ilk turda kazanmasını engelliyordu…

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Bunlar cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan oy oranları…

Ve…

Sandıkların henüz %60’ı açılmıştı…

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NOT:

AKP, Kılıçdaroğlu’nun açık ara önde olduğu tüm sandıklara üst üste itiraz ediyor…

Sayımın kesin sonuçlarını:

Erteletiyordu…

Açılan sandık yalanı



Canlarım:

Tabii ki seçim sonuçları uzmanı değilim…

Ancak…

Yazımı yazdığım şu saatlerde (21.46) görünen o ki:

Seçim ikinci tura kalacak…

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Ancak…

Tekrar ediyorum…

AKP, büyük şehirlerdeki bütün sandıklara itiraz ettiği için 4.5 saatte sonucu alınan sandık sayısı sadece %60 idi…

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Bu çok mu önemliydi?..

Evet…

Çok önemliydi çünkü…

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Bayburt’ta mesela açılan sandık sayısı %100 iken…

Geçerli oy sayısı sadece 150 bin iken…

İstanbul’da geçerli oy sayısı 150 bin olduğunda:

Sandıkların sadece:

%3’ü açılmış olacaktı…

Bir de şu var



AKP’nin itirazları bittiğinde…

Yani:

Bütün sandıklar açıldığında tahminim o ki:

Büyükşehirlerden:

%1’in altında ancak oy alabilecek olan Oğan’ın toplamda oy oranı da:

%1’lere kadar gerileyecek…

Bu durumda Kemal Bey:

İlk turda seçimi kazanacak…

Oportünisttir

Seçimler ikinci tura kalırsa Ümit Özdağ ne yapar?..

13 Mayıs tarihli basın açıklamasını bir basın toplantısıyla açıklarsa…

İkinci turu Kılıçdaroğlu kazanır…

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Ümit Özdağ, susar…

Ve…

Tercih hakkını Sinan Oğan’a bırakırsa:

Sinan Oğan Erdoğan için oy ister…

Çünkü…

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Özdağ ideologdur…

HÜDAPAR’ı Meclis’e taşıyan Erdoğan için oy istemez…

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Oğan ise kendi sesinden de duyduğumuz gibi oportünisttir…

Kılıçdaroğlu’ndan bir şey alamayacağı için:

Seçmenlerinden:

Erdoğan’a oy vermelerini isteyebilir…

Son dakika

Tam yazımı gönderecekken YSK Başkanı…

Saat 22.47 itibariyle sandıkların sadece:

%47’sinin sayıldığını söyledi…

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Yani canlarım…

Çok iddialı olacak belki ama:

Seçim ilk turda:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun zaferiyle bitti…

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YSK Başkanı bu açıklamasıyla Erdoğan’a mesaj gönderdi:

“Lütfen sonucu kabul edin… Çevrenizde ortamı germek için hazırlık yapanlar varsa engelleyin; ülkenin geleceğine zarar vermeyin…”.