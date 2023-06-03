AKP’de grup başkanı ve grup başkanvekilleri belli oldu
AKP Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AKP TBMM Grup Başkanı seçildi.
AKP Grubu, yeni grup başkanı ve grup başkanvekillerinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.
Toplantıda, AKP Grup Başkanı AKP Sivas Milletvekili Abdullah Güler oldu.
AKP TBMM Grup Başkanvekilliklerine ise İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu seçildi. (AA)
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