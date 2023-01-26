Ah o eklenen dakikalar!

Dünya Kupası’ndan sonra bizim liglerimizde de maçların oynanmayan dakikalarını hakemler hassasiyetle ilave edip oynatmaya çalışıyorlar. Eklenen dakikalarda takımlar can havliyle hızlı, çabuk, agresif, tam konsantrasyonla oynuyorlar. Hakemler ise bu dakikalarda oynanan oyuna alışık olmadıklarından sanırım dikkat, konsantrasyon ve odaklanma sorunu yaşıyorlar. Yaptıkları hatalara bir de uzatmalarda yaptıkları ciddi hatalar da eklenince hakemlerimiz maalesef hepten göçüyor…

Galatasaray- Antalyaspor mücadelesinde Ali Şansalan gözünün önündeki ayağa basmayı atlayıp golü veriyor. Sonra da VAR ile golü iptal ediyor. Acaba ayağa basmada yürek mi yetersiz kaldı Ali Şansalan’da!

Trabzonspor-İstanbulspor karşılaşmasında Yusuf Yazıcı’yı kızartamayan Arda Kardeşler’i umarım MHK kızartmaz(!)

Kayserispor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan’ın yeni saç stili ile yeri yeşil saha değil de podyumlarmış, dizi, film setleriymiş gibi geliyor bana. Beşiktaş’ın ikinci golünde ne olduğunu anlayamadı, kararsız kaldı. Mete sahada adeta ruh gibiydi.

Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında Abdulkadir Bitigen, Ümraniyespor’un ikinci golünden önce gözünün önünde Batshuayi’ye yapılan faulü çalabilseydi keşke… O golü VAR ile iptal etmesi Bitigen’in hakemliğini tartışmaya açtı.

Kasımpaşa-Başakşehir buluşmasında Turgut Doman’nın kendine güvensizliği barizdi. Adana Demirspor-Giresunspor randevusunda Yasin Kol formda değildi. Yine de iyi çıkardı çekişmeli maçı.

Diğer maçların genç hakemleri; Cihan Aydın, Burak Pakkan, Murat Erdoğan oldukça başarılı müsabakalar çıkardılar. Genç hakemleri özellikle tebrik ederim.